En la mañana del 14 de octubre de 2025 fue hallado un cuerpo envuelto en cobijas y en una bolsa plástica en el barrio Villa Colombia, localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. El hallazgo movilizó a unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y a personal de criminalística para realizar la inspección y el levantamiento del cadáver.

Vecinos habrían alertado a las autoridades luego de notar un olor fétido y la presencia de un bulto en una zona verde del sector. La policía acordonó el lugar mientras llegaba el laboratorio móvil de criminalística para las diligencias forenses. La identidad de la persona, así como su sexo y edad, no han sido confirmados.

La Fiscalía informó que el caso ya quedó registrado como noticia criminal y que las diligencias iniciales buscan establecer el tiempo, modo y lugar de la muerte. Los procedimientos sobre la escena incluyeron la recolección de evidencias, búsqueda de cámaras de seguridad en los alrededores y entrevistas a posibles testigos.

Las autoridades no han señalado una hipótesis oficial única para el caso de Bosa. Según los reportes oficiales, las causas de la muerte están por determinar y el proceso forense apenas inicia; por ello, las líneas de investigación están abiertas mientras se obtienen los resultados de la necropsia y los análisis de laboratorio.

Tras el reporte de los vecinos, la policía de cuadrante y la Fiscalía acordonaron el sitio para preservar evidencia. El laboratorio móvil de criminalística efectuó el levantamiento del cadáver y remitió las muestras pertinentes a los laboratorios forenses. La Fiscalía, además, solicitó la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas en las rutas de acceso al parque donde fue encontrado el cuerpo.

Las próximas acciones formales serán la revelación del resultado de la necropsia y la identificación de la persona fallecida. Con esos elementos, la investigación podrá avanzar hacia la imputación de responsabilidades, si se comprueba la existencia de un delito. La Fiscalía ha sido clara en señalar que los procesos forenses y de cadena de custodia son prioritarios para no comprometer pruebas.