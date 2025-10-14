Suscribirse

Expresidente Uribe pide “determinación en seguridad” tras atentado contra activistas venezolanos en Bogotá

El exmandatario se solidarizó con las víctimas de los hechos. Directora de Juntos se Puede aseguró que fue un ataque netamente político.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 4:00 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció este martes, 14 de octubre, sobre el atentado ocurrido en Bogotá contra los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez, quienes denunciaron persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Contexto: Activista venezolana dice que el atentado en Bogotá fue “coordinado con el gobierno de Maduro”. Critica la “narrativa de odio” de Petro

“A los venezolanos víctimas del atentado en Bogotá, nuestra solidaridad. Para ellos y cada uno de los que huyeron a Colombia por persecución del régimen, se necesita toda la determinación en seguridad para que la fuerza de su voz y sus denuncias se escuchen, incluso, en cada rincón del país hermano”, escribió Uribe en su cuenta de X.

El mensaje del exmandatario surge luego de que la activista Ana Karina García, directora de la organización Juntos se Puede, afirmara que el ataque fue “totalmente político” y “coordinado con el gobierno de Maduro”. García también cuestionó lo que calificó como una “narrativa de odio” del presidente Gustavo Petro hacia la oposición venezolana, al asegurar que ese discurso ha generado un ambiente hostil contra quienes se exiliaron en Colombia.

Los dos activistas, que habían solicitado refugio ante las autoridades colombianas, resultaron heridos tras ser atacados a bala en el norte de Bogotá. Ambos trabajan en defensa de los derechos humanos y de la comunidad migrante venezolana.

