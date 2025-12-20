Nación

Grave accidente en Bogotá; motociclista perdió la vida tras chocar con un camión

La movilidad del lugar se ha visto afectada por las labores de criminalística que se adelantan.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

20 de diciembre de 2025, 9:32 p. m.
Accidente vial al norte de Bogotá
Accidente vial al norte de Bogotá Foto: Tomado de @BogotaTransito

En las horas de la tarde del sábado 20 de diciembre de 2025, se presentó una afectación vial a la altura de la Autopista Norte con Calle 170.

Las primeras informaciones señalan que un motociclista impactó contra un tractocamión en el sentido sur-norte del corredor vial. A pesar de la pronta reacción de los cuerpos de emergencia, el ciudadano perdió la vida en el lugar de los hechos.

Por medio de la cuenta de X de Tránsito de Bogotá, se reportó la afectación vial y las medidas de emergencia que se llevaron a cabo para dar pronta solución al incidente.

Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre un tractocamión y un motociclista, en la Autopista Norte con Calle 170, sentido sur-norte. Se asigna unidad de Tránsito Bogotá y ambulancia. Grupo de criminalística en desplazamiento.

La identidad de la persona que perdió la vida no ha sido revelada, mientras los organismos de investigación de la ciudad buscan establecer las causas del siniestro.

Por medio de la línea 123, las personas pueden reportar los incidentes de tránsito que se generen y solicitar información sobre las labores que se adelantan.

Labores de criminalística

Con el objetivo de realizar el levantamiento del cuerpo y las investigaciones del caso, las autoridades de la ciudad realizaron el cierre del intercambiador de la calle 163A.

“Unidades de Tránsito de Bogotá y criminalística hacen presencia en la Autonorte. Se genera afectación de dos carriles de tres de la calzada rápida. Se implementa cierre vial en el intercambiador de la calle 163A”, destacó Tránsito de Bogotá.

Una vez realizadas todas las labores técnicas, los dos vehículos involucrados en el accidente fueron retirados y la movilidad del sector se recuperó de manera paulatina.

Plan retornó y plan salida de Bogotá
Personal de tránsito hace presencia en el lugar de los hechos. Foto: COLPRENSA

“Finalizan labores de criminalística. Se retiran los vehículos del corredor y se habilita nuevamente el paso sobre la Autonorte”, destacó la entidad de Tránsito y Transporte.

Hay que destacar que el lugar donde ocurrió el incidente es un punto neurálgico para el tránsito de la ciudad debido al gran número de viajeros que buscan salir de la ciudad en las últimas semanas del año.

Las autoridades de tránsito piden extremar las medidas de precaución en los próximos días y seguir las indicaciones del personal que se pondrá a disposición para controlar la salida y llegada de viajeros a Bogotá.

Por último, se recuerda que se tendrán controles de alcoholemia para garantizar el cumplimiento de las medidas de tránsito.

