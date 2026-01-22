Bogotá

En Bogotá, solo el 6 % de los capturados por algún delito quedan tras las rejas: comandante de la MEBOG lanzó duro cuestionamiento a la justicia

“La policía hace la tarea”, dijo el general Giovanni Cristancho luego de revelar los datos clave de la reincidencia criminal en la capital del país.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 8:01 p. m.
Brigadier General Giovanni Cristancho comandante de la Policía de Bogotá
Brigadier General Giovanni Cristancho comandante de la Policía de Bogotá Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La Policía Metropolitana de Bogotá volvió a poner sobre la mesa un debate clave sobre la efectividad del sistema judicial frente a la criminalidad urbana que azota a la capital del país cada día y que ha levantado fuertes señalamientos sobre las estrategias de seguridad de la administración distrital.

En declaraciones recientes, el comandante de la institución, Giovanni Cristancho, reveló cifras que, según dijo, evidencian una profunda desconexión entre el esfuerzo operativo de la Policía y las decisiones judiciales posteriores.

Durante 2025, la Policía Metropolitana capturó en flagrancia a 29.365 personas en Bogotá. Sin embargo, apenas el 6 % de esos detenidos terminó con una medida de aseguramiento. Para el general Cristancho, el mensaje es claro: “La Policía hace la tarea”, pero los resultados se diluyen cuando los capturados recuperan rápidamente la libertad.

En hurto de celulares, la Policía capturó 3.335 personas, y nuevamente solo el 9 % fue cobijado con una medida. El caso más crítico, según el oficial, es el hurto a bicicletas: 911 capturados y únicamente seis con medida de aseguramiento.

La carta con la que 31 congresistas de izquierda, entre ellos Iván Cepeda, pretenden liberar a 11 jóvenes señalados de terrorismo en Bogotá
SEMANA llegó a las entrañas de la URI de Puente Aranda en Bogotá, más de 800 personas en un solo espacio
SEMANA llegó a las entrañas de la URI de Puente Aranda en Bogotá, más de 800 personas en un solo espacio Foto: Cesar Flechas - Semana

Cristancho advirtió que esta dinámica genera un círculo vicioso. “Hay personas que capturamos en la mañana y en la noche volvemos a capturarlas porque en el día las dejan libres”, afirmó, al subrayar el impacto directo en la percepción de inseguridad ciudadana.

El general también hizo énfasis en el porte ilegal de armas de fuego, delito que, según explicó, suele estar detrás de múltiples hechos violentos.

Cayeron en Kennedy los de 'La Isla'
Cayeron en Kennedy los de 'La Isla' Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En ese frente, la Policía capturó 1.313 personas, incautó el 23 % más de armas que el año anterior, pero solo el 33 % de los detenidos recibió medida de aseguramiento. “Una persona que porta un arma de fuego debería estar en la cárcel, pero no lo está”, cuestionó.

Finalmente, Cristancho insistió en que la seguridad no puede recaer únicamente en la Policía. Aun así, advirtió que la institución seguirá capturando “las 20 veces que sea necesario”, mientras el debate sobre la alineación entre Policía y justicia sigue abierto en Bogotá.

