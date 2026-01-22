En Bogotá, solo el 6 % de los capturados por algún delito quedan tras las rejas: comandante de la MEBOG lanzó duro cuestionamiento a la justicia

La Policía Metropolitana de Bogotá volvió a poner sobre la mesa un debate clave sobre la efectividad del sistema judicial frente a la criminalidad urbana que azota a la capital del país cada día y que ha levantado fuertes señalamientos sobre las estrategias de seguridad de la administración distrital.

En declaraciones recientes, el comandante de la institución, Giovanni Cristancho, reveló cifras que, según dijo, evidencian una profunda desconexión entre el esfuerzo operativo de la Policía y las decisiones judiciales posteriores.

Durante 2025, la Policía Metropolitana capturó en flagrancia a 29.365 personas en Bogotá. Sin embargo, apenas el 6 % de esos detenidos terminó con una medida de aseguramiento. Para el general Cristancho, el mensaje es claro: “La Policía hace la tarea”, pero los resultados se diluyen cuando los capturados recuperan rápidamente la libertad.

Las cifras por tipo de delito refuerzan esa preocupación. En hurto a personas, fueron capturadas 5.116 personas, pero solo el 9 % quedó privado de la libertad. En hurto a comercio, se registraron 3.454 capturas, de las cuales apenas el 4 % terminó con medida de aseguramiento.

En hurto de celulares, la Policía capturó 3.335 personas, y nuevamente solo el 9 % fue cobijado con una medida. El caso más crítico, según el oficial, es el hurto a bicicletas: 911 capturados y únicamente seis con medida de aseguramiento.

Cristancho advirtió que esta dinámica genera un círculo vicioso. “Hay personas que capturamos en la mañana y en la noche volvemos a capturarlas porque en el día las dejan libres”, afirmó, al subrayar el impacto directo en la percepción de inseguridad ciudadana.

El general también hizo énfasis en el porte ilegal de armas de fuego, delito que, según explicó, suele estar detrás de múltiples hechos violentos.

En ese frente, la Policía capturó 1.313 personas, incautó el 23 % más de armas que el año anterior, pero solo el 33 % de los detenidos recibió medida de aseguramiento. “Una persona que porta un arma de fuego debería estar en la cárcel, pero no lo está”, cuestionó.

Finalmente, Cristancho insistió en que la seguridad no puede recaer únicamente en la Policía. Aun así, advirtió que la institución seguirá capturando “las 20 veces que sea necesario”, mientras el debate sobre la alineación entre Policía y justicia sigue abierto en Bogotá.