Nación

Fuertes disturbios al interior de la Universidad Nacional: dos motos de vigilancia fueron incineradas

Los hechos causaron pánico entre los estudiantes de la universidad.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

23 de septiembre de 2025, 10:36 p. m.
Disturbios Universidad Nacional
Disturbios Universidad Nacional | Foto: Redes de Papo Amín

En la tarde del martes, 23 de septiembre, se presentaron disturbios en la sede de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. En las imágenes compartidas por medio de redes sociales se evidencia el accionar de encapuchados que ocasionaron la interrupción de las labores en el claustro educativo.

El concejal de Bogotá, Papo Amín, denunció a través de su cuenta de X que dos motos de vigilancia del campus de la Universidad Nacional fueron incineradas, causando pánico entre los estudiantes presentes en el lugar.

Contexto: Nuevos disturbios de encapuchados en la Universidad Nacional; estarían amenazando con armas blancas a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá

“Encapuchados acaban de incendiar dos motos de vigilancia dentro del campus de la Universidad Nacional. Una institución educativa tomada definitivamente por delincuentes disfrazados de estudiantes”, denunció el funcionario.

Las primeras informaciones indican que los disturbios se originaron en las inmediaciones del edificio de Sociología de la Universidad Nacional. En el lugar hace presencia personal de seguridad del centro académico.

Asimismo, grupos de la fuerza disponible se encuentran en las cercanías de la universidad, con el fin de garantizar el correcto desarrollo del tráfico en la ciudad y proteger a los ciudadanos que transitan por las vías colindantes con la institución.

Hasta el momento, los directivos de la universidad no se han pronunciado sobre los hechos de violencia que se han presentado a lo largo de la tarde. En declaraciones recogidas por el medio KienyKe, se destaca que los incidentes no se han extendido a otras áreas, y se desconoce si las protestas fueron generadas por estudiantes vinculados a los programas académicos de la institución.

Por otro lado, el origen del conflicto se habría dado, presuntamente, tras el retiro de una persona que estaría, supuestamente, vendiendo sustancias prohibidas al interior de la universidad.

Ronald Vargas, representante estudiantil, declaró al medio citado:

“Sacan a esa persona que estaba vendiendo eso, se agarran y les queman la moto”.

Cabe destacar que el personal de vigilancia utiliza este medio de transporte para poder dar respuesta oportuna a las necesidades y denuncias dentro de las instalaciones.

Los estudiantes que se encontraban en el lugar de los hechos buscaron refugio para evitar ser lastimados por las llamas provocadas durante los disturbios.

Tras la quema de las motocicletas, un grupo de estudiantes permanece en el lugar, esperando que la fogata se extinga por completo.

Por último, las autoridades de tránsito no han reportado alteraciones al orden público en las zonas aledañas al campus, las cuales suelen ser utilizadas durante las protestas protagonizadas por los encapuchados.

