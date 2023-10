Llamó desde cárcel en Bogotá para estafar a usuario de banco, pero terminó contactando a otro preso: “Pisándonos las mangueras”

Pese a que se desconoce si los audios de las llamadas son de una situación real, o, por el contrario, no es más que la recreación de una escena, suman un sinnúmero de interacciones en X (antes Twitter).

La mujer se presenta como Luisa Pérez y asegura ser “ejecutiva financiera del banco Davivienda”, cargo que genera duda, puesto que las ejecutivas financieras no suelen realizar llamadas a sus clientes para ofrecerles algunos beneficios.

En cuestión de un instante, la mujer, con complicidad, le respondió: “¿Usted está en Girardot? Yo estoy en la de Bogotá”. Pero la llamada, que comenzó con un interés de estafa y terminó pareciéndose a una conversación entre dos viejos amigos, no concluyó ahí.

Parceeeee el final de esta #estafa es épico. Alertas de spoiler: 1. Son del mismo Call center, pero distinto pabellón. 2. Se perdió la platica, pero nació algo más. (?) No lo sabremos 3. Si eres cliente Davivienda ojito aquí, que están cayendo como moscas. pic.twitter.com/vyYz2mQbZc

Entre los comentarios a la publicación, sobresalen: “¿Le habrá escrito al WhatsApp? ¿Habrá vínculo comercial? ¿Sentimental? Muchas inquietudes quedan”; “No sé si es chistoso o miedoso, pero esta funcionaria bancaria ya me llamó hace algún tiempo. No olvido su voz ni su pronunciación de ‘aptivación’, ahí la descubrí”, y “Siempre que lo llaman de un banco, pregunten para qué y luego digan: ‘ah, bueno, yo les devuelvo la llamada para hacer el procedimiento, me indica a qué número puedo llamar’ y santo remedio”.