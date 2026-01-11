Medicina Legal avanza en la identificación de los cuerpos de Yeison Jiménez y las otras víctimas del accidente aéreo

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió este domingo, 11 de enero, sobre las 2:00 de la tarde, los cuerpos de Yeison Jiménez y las otras cinco víctimas del accidente aéreo en Boyacá.

Los carros oficiales del CTI de la Fiscalía llegaron hasta las instalaciones de la entidad, en el centro de Bogotá, con los cuerpos de las víctimas de este trágico accidente, que ha causado una gran conmoción en Colombia.

MinTransporte revela hallazgos preliminares del siniestro aéreo en donde murió el cantante Yeison Jiménez

Medicina Legal confirmó que a lo largo de este domingo avanzará en la identificación de los cuerpos a través de los primeros abordajes técnico-científicos. que corresponden a radiología, odontología forense y lofoscopia.

“Para el día de mañana (lunes) se tiene previsto continuar con la necropsia médico-legal, con el fin de culminar el proceso de identificación plena de los cuerpos ingresados2, señaló el instituto a través de un comunicado.

Una vez finalizado estos procedimientos, se espera que Medicina Legal haga la entrega de los cuerpos a sus familiares este lunes, 12 de enero, en horas de la tarde y en coordinación con las autoridades.

La entidad había confirmado este sábado que los cuerpos de las víctimas iba a ser trasladado hasta la ciudad de Bogotá, con el fin de adelantar los procedimientos de identificación plena.

“La entidad continuará atenta al desarrollo del caso y, en atención a su naturaleza misional, la información técnica y procedimental que se derive de las actuaciones será remitida oportunamente y de manera exclusiva a las autoridades competentes, en el marco de la investigación”, señaló.

Sobre el accidente, que ocurrió a las 4:11 de la tarde de este sábado, 10 de enero, en inmediaciones en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, en Boyacá, el Ministerio de Transporte entregó un nuevo balance.