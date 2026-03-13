Bogotá

No deje su paraguas en casa: se esperan nubes y posibles lloviznas en algunas zonas de la ciudad

El reporte del Ideam y del Ideger indica que la capital tendrá predominio de tiempo seco durante gran parte del día, aunque no se descartan lloviznas aisladas en sectores del norte y centro-oriente.

Margarita Briceño Delgado

13 de marzo de 2026, 7:27 a. m.
Autoridades prevén predominio de tiempo seco con posibles lloviznas en algunos sectores de la ciudad, Foto: Getty Images

El pronóstico del tiempo para Bogotá en las próximas horas indica condiciones variables entre nubosidad y periodos de tiempo seco.

Pronóstico del tiempo en Colombia: lluvias en gran parte del país y alertas activas por fenómenos naturales

Cielo parcialmente nublado y posibles lloviznas en algunos sectores de la ciudad durante la tarde y la noche

De acuerdo con el informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ideam, elaborado en convenio con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, durante la mañana se prevé cielo entre parcialmente y mayormente nublado, con predominio de condiciones secas en la mayor parte de la ciudad.

Según el reporte técnico emitido por la meteoróloga Zaida Yamile Peña, durante la tarde el cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado.

Aunque el tiempo seco seguirá predominando, existe probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras en sectores puntuales de las localidades de Chapinero, Santa Fe y Usaquén.

Para la noche, las condiciones de tiempo seco continuarían en gran parte de la capital.

No obstante, el informe advierte que podrían presentarse lloviznas esporádicas en zonas del norte de la ciudad, especialmente en áreas cercanas a los cerros orientales.

En la madrugada del día siguiente, el pronóstico señala cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, lo que mantendría condiciones relativamente estables en Bogotá durante las primeras horas del día.

En general, para este 13 de marzo se prevé en Bogotá y municipios de la Sabana (como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Mosquera) una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y posibles lluvias intermitentes durante la tarde y noche.

Las nubes fueron investigadas por científicos en donde al señalar su disminución, se alertaron diferentes cambios en el planeta.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte cielo parcialmente a mayormente nublado con posibles lloviznas en algunos sectores de la ciudad. Foto: Getty Images

Principales recomendaciones para hoy

1. Planificar los desplazamientos con anticipación.

Las lluvias que pueden presentarse en la tarde o noche podrían afectar la movilidad y reducir la visibilidad en vías urbanas y rurales de la Sabana.

2. Llevar impermeable o paraguas.

Las autoridades advierten que las precipitaciones pueden aparecer de forma intermitente durante el día, especialmente en horas de la tarde.

3. Conducir con precaución.

Las lloviznas y lluvias ligeras pueden generar vías resbaladizas, tanto en Bogotá como en municipios cercanos de la Sabana, aumentando el riesgo de accidentes.

4. Mantenerse atentos a los reportes oficiales.

El Ideamy el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático actualizan continuamente el pronóstico y las alertas a través de sus canales oficiales y del sistema de monitoreo de la ciudad.