“Que la basura no se vuelva paisaje”: conozca cómo puede aportar a la estrategia de la Alcaldía de Bogotá para limpiar espacios

¿Basura o residuos?

Hablar de basura no es lo mismo que hablar de residuos. El término residuo se refiere a aquellos materiales que pueden ser reutilizados o reciclados, después de su uso; los más comunes y conocidos son el plástico, metal, cartón, papel y vidrio. La basura, en cambio, es la mezcla de todos esos residuos que no pueden ser aprovechados nuevamente; por ejemplo: el polvo que resulta de barrer, heces de animales, pasto y hojarasca, papel higiénico, etc.