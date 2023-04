Secuestro en Bogotá era para robar al comerciante; delincuentes lo dejaron libre en un centro comercial

En la tarde de este sábado 15 de abril, el secretario distrital de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, entregó nuevos detalles del caso de posible secuestro que se presentó en la noche del viernes en el barrio Alquería, en la localidad Puente Aranda, en Bogotá, cuando delincuentes se bajaron de un vehículo y obligaron a un comerciante a subirse en él y posteriormente huyeron del lugar.

El hecho ocurrió a las 6:30 de la tarde, y de acuerdo con el secretario Gómez, este intento de secuestro se debió a que los delincuentes querían hurtar al comerciante.

“Frente a los hechos ocurridos en el barrio Alquería, en las últimas horas hemos logrado establecer que a este comerciante se lo llevaron de este sitio porque le querían hurtar su dinero y algunas pertenencias” dijo el funcionario, quien agregó que “junto con la Policía Nacional, y gracias a la información de la comunidad, se activó en tiempo récord un plan candado”.

Así fue el secuestro a un comerciante, en Puente Aranda, en Bogotá. - Foto: Twitter @RolandoGonGa

Es así como estos delincuentes optaron por dejar al comerciante en un centro comercial, “manifestándole que no se acercara a ninguna autoridad”, comentó Gómez. No obstante, el secretario anunció que ya se está haciendo toda una trazabilidad de cámaras de videovigilancia “que nos va a permitir identificar plenamente a estos vehículos, pero lo más importante es que vamos a identificar y a capturar a estos criminales”.

“Con la Policía y la Fiscalía, nos comprometemos a llevar a estos delincuentes a la cárcel, que es el lugar donde deben estar”, puntualizó Gómez Heredia.

No descansaremos hasta poner tras las rejas a los delincuentes que actuaron anoche en La Alquería.



Su objetivo era robar al comerciante al que se llevaron, hoy sano y salvo por la reacción inmediata de @PoliciaBogota.



Con apoyo de @FiscaliaCol los vamos a llevar a la cárcel. pic.twitter.com/kCq4LlHOsV — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 15, 2023

Más temprano, en la mañana de este sábado, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, anunciaron la designación de un equipo especializado del Gaula para determinar en la mayor brevedad posible quiénes fueron los responsables de secuestrar al comerciante.

“Tenemos un equipo especializado llevando a cabo la investigación con el fin de determinar quiénes fueron las personas que realizaron este hecho con el fin de llevarlos a la justicia”, precisó el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Herbert Benavides.

El secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, y el comandante (e) de la Policía, de Bogotá, coronel Herbert Benavides. - Foto: Secretaría de Seguridad

Así fue el secuestro

En la noche de este 14 de abril se conocieron las imágenes del secuestro en la capital del país. En u video divulgado por redes sociales se ve cómo varios sujetos suben a una camioneta a un hombre que se desplaza por un andén.

“Hace tan solo 15 minutos acaban de secuestrar a un ciudadano en la localidad de Puente Aranda. Así como se lee “Secuestrar”. Secretaría de Seguridad, ¿qué más tendremos que soportar para que de una vez por todas tengamos resultados contundentes en Bogotá en contra de estos delincuentes, asesinos y vándalos? Hasta secuestros tenemos que vivir ya en las calles de Bogotá”, afirmó el concejal Rolando González.

Hace tan solo 15 minutos acaban de secuestrar a un ciudadano en la Localidad de Puente Aranda. Así como se lee “SECUESTRAR”. Sr @SeguridadBOG que más tendremos que soportar para que de una vez por todas tengamos resultados contundentes en Bogotá en contra de estos delincuentes,… pic.twitter.com/FpCKIt9ban — Rolando González (@RolandoGonGa) April 15, 2023

El concejal alertó del hecho que se presentó sobre las 6:30 de la tarde, en el barrio Alquería. Allí, un comerciante del sector, fue abordado por cerca de 8 sujetos y subido a la fuerza a una camioneta.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. El video fue proporcionando por la comunidad, que también aseguró que otro vehículo acompañaba a la camioneta en la que subieron a la persona, que al parecer fue secuestrada.

Captura de pantalla segundo 22, tomado de la cuenta de Twitter de Rolando González @RolandoGonGa - Foto: Twitter @RolandoGonGa

“Sobre las 6:38 de la noche por aquí por el sector, un ciudadano es abordado por ocho sujetos y lo suben a la fuerza a un vehículo. Los otros sujetos se suben en otra camioneta y se lo llevan con rumbo desconocido”, señaló un testigo del hecho.

En datos entregados por el cabildante González y según la última encuesta del Dane, 8 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros en Bogotá, y datos de la Fiscalía General de la Nación evidencian que, en lo que va corrido de 2023, van más de 64 casos de secuestro en el país.

El rescate

Sobre las 11:06 de la noche, casi seis horas después de lo sucedido, la Policía Metropolitana de Bogotá publicó un video del hombre que fue subido a la fuerza a la camioneta.

“Gracias a la comunidad y al señor edil que avisó… Y al secretario de Seguridad y al comandante de la Policía. Ya me encuentro bien, estoy en mi casa. Gracias a ellos por haber hecho la operación. Agradezco de verdad a ustedes que hicieron un plan especial y me soltaron. Me encuentro muy bien”, afirmó.