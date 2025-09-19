Este es el empresario que fue baleado frente a un foro de precandidatos presidenciales en Bucaramanga

Las autoridades se encuentran investigando un nuevo hecho violento en la ciudad de Bucaramanga, que se registró en la carrera 27 con calle 45 del barrio Sotomayor este viernes, 19 de septiembre.

El intento de sicariato se presentó a unos cuantos metros donde se realizaban un foro de precandidatos presidenciales del Partido Centro Democrático con presencia de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

El atentado no tendría relación alguna con el evento que puso en alerta a las autoridades que estaban en la zona sobre la 1:00 de la tarde en que ocurrieron los hechos.

“Este es el panorama de un país en manos de los violentos donde los ciudadanos no se pueden defender. Falta autoridad y orden para recomponer el camino y eso haremos en 2026″, dijo Cabal al referirse al hecho.

Lo cierto es que dos sujetos abordo de una motocicleta dispararon contra una camioneta en la que se movilizaba una pareja. El ataque dejó gravemente herido al piloto, mientras que la mujer que lo acompañaba salió ilesa.

El hecho se registró en la carrera 27 con calle 45 del barrio Sotomayor. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MariaFdaCabal

La víctima fue identificada como Julio Martín Suárez Gómez, de 38 años de edad, quien sería un reconocido empresario de la capital de Santander. El hombre se encuentra recibiendo atención médica tras recibir un impacto de bala en su cabeza y tórax.

De acuerdo con El Tiempo, la camioneta que conducía el comerciante pertenece a una empresa conocida como Actsis Actualizaciones de Sistema Ltda., que se encarga al desarrollo de soluciones informáticas en la ciudad.

“Mi yerno (la víctima) es una persona muy tranquila y creemos que se trató de un error o una confusión. En este momento está en la clínica y el parte médico es alentador. Las autoridades serán las encargadas de establecer qué fue lo que sucedió”, dijo el representante legal al mencionado medio de comunicación.

Por su parte, el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dio a conocer que se adelantan las investigaciones pertinentes del atentado.