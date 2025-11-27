Suscribirse

Hombre cayó de un piso 30 en Bucaramanga; autoridades investigan la misteriosa muerte

La víctima al parecer tenía episodios de bipolaridad.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

27 de noviembre de 2025, 11:12 p. m.
Bucaramanga
Bucaramanga. Los hechos se registraron en la mañana de este jueves, 27 de noviembre. (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images

La Policía Metropolitana de Bucaramanga investiga la misteriosa muerte de un hombre que cayó desde el piso 30 de un edificio en la capital del departamento de Santander.

Los hechos se registraron en la mañana de este jueves, 27 de noviembre, en el condominio de apartamentos Green Gold, ubicado en el barrio La Rosita.

Contexto: Mamá de joven militar, que murió tras caer de un piso 18 en Cartagena, soltó revelador detalle: “Estaba tratando de alejarse de alguien”

De acuerdo con el diario Vanguardia, una trabajadora de servicios generales fue quien se percató de la situación al escuchar un fuerte estruendo cuando se encontraba desayunando.

La mujer salió a verificar lo que había pasado y encontró el cuerpo de un hombre tendido en el suelo. De inmediato, dio aviso a las autoridades y cubrió a la víctima con una sábana.

Panorámica de Bucaramanga.
Panorámica de Bucaramanga. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Bucaramanga.

La Policía, junto a miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, llegó al lugar y acordonó la zona para dar inicio a las respectivas investigaciones.

El mencionado medio detalló que el hombre fue identificado como César Orlando Reyes Villamizar de 59 años, y que su familia reveló que tenía episodios de bipolaridad.

Mientras las investigaciones por este caso avanzan y se recopila más información, un allegado de la víctima le aseguró a las autoridades que Reyes Villamizar no habría dado indicios de que trataría quitarse la vida.

Al parecer, César Orlando vivía con sus hermanas en el edificio, pero al momento de la tragedia se encontraba solo, debido a que ellas habían salido del apartamento para acompañar a su madre, quien tenía una cita médica.

Por el momento, la Policía se encuentra haciendo una recopilación de testimonios y cámaras de seguridad en el sector y en el conjunto residencial para conocer el tiempo, modo, lugar y verificar si se trató de un accidente o qué fue lo que realmente ocurrió en el piso 30 del Green Gold.

