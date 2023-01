Murió una joven en Santander tras practicarse una cirugía plástica

Las autoridades de Santander buscan determinar las verdaderas causas de la muerte de Karen Julieth Cárdenas Uribe de 21 años quien se estaba recuperando de una cirugía plástica que se había realizado y la cual duró cerca de 6 horas.

Lo que se conoce hasta el momento del caso, es que a la estudiante de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana le practicaron una rinoplastia en una clínica del municipio de Floridablanca en Santander y fue dada de alta, por lo que estaba en su casa donde se empezó a sentir mal de salud horas después de la intervención quirúrgica.

La intervención le fue realizada en Floridablanca pero falleció en una clínica de Bucaramanga - Foto: Tomada de redes sociales

La universitaria de 21 años se desmayó en varias oportunidades, razón por la cual fue llevada a la clínica Comuneros de Bucaramanga, donde ingresó por urgencias y fue reanimada en varias oportunidades e intubada pero finalmente falleció. Las causas de la muerte no han sido establecidas, y será el análisis del Medicina Legal el que finalmente determine cuáles fueron las verdaderas causas de su deceso.

“Lo que nos parece muy extraño es que después de que la entubaron vieron que tenía una cantidad considerable de sangre en los pulmones, la tráquea y el esófago, por lo que no podía respirar, sacaron cerca de un litro de sangre. Ellos hicieron lo que pudieron, pero después de seis paros cardiorrespiratorios ella falleció”, le relató el hermano de la joven Karen Julieth a Q´hubo Bucaramanga.

El familiar indicó además interpondrán una denuncia en la Fiscalía para que se establezcan las reales causas de su fallecimiento. “Por el momento lo que se dice es que, al parecer, uno de los vasos sanguíneos quedó abierto y fue por donde la sangre llegó a los pulmones, nosotros queremos justicia, ella era una mujer sana, nunca tuvo problemas graves de salud, estaba en buena condición física, no creemos que haya sido por una situación propia del cuerpo, eso fue negligencia médica”, sostuvo el hermano a ese medio de comunicación.

Joven colombiana sufrió grave accidente en Estados Unidos y no le dan esperanzas de vida; su mamá pide ayuda para viajar

Se conoció una nueva historia desgarradora de una joven colombiana que se debate entre la vida y la muerte en Estados Unidos. Se trata de Hellen Pacheco, quien sufrió un grave accidente de tránsito en una motocicleta en Miami, Florida.

El accidente, según el relato de su señora madre, Paola Andrea Durán Rico, ocurrió el pasado 26 de enero, el cual le generó lesiones bastante graves, a tal punto que los médicos no le dan esperanzas de vida.

Hellen Pacheco es la colombiana que sufrió un grave accidente en moto en Miami, Estados Unidos. Los médicos no le dan esperanza de vida. - Foto: Cortesía

“Tuvo un accidente en moto y llegó al hospital con sus dos piernas rotas, comprometiéndole tibia, fémur y peroné; en sus dos pulmones tiene lesiones, tiene dos costillas rotas, pero lo más grave es que tiene un edema cerebral. Los médicos dicen que no hay nada que hacer, pero yo sé que la última palabra la tiene Dios”, narró Paola Durán con la voz entre cortada y notablemente afligida por lo acontecido con su hija.

De esta manera, Durán lanzó un llamado muy especial a la Embajada de los Estados Unidos y al gobierno del presidente Gustavo Petro, para poder obtener el permiso necesario, en este caso la visa humanitaria, para poder viajar a donde está su hija y poder acompañarla por este terrible momento que está atravesando.

“Hago este video para solicitarle a la Embajada que me dé el permiso pedido por el hospital de Pompano en Miami, donde se encuentra mi hija desde el 26 de enero con lesiones muy graves”, dijo Durán en un clip que se hizo viral. Y agregó: “el hospital me envía una carta en donde solicita mi presencia de carácter urgente. Ya radicamos este papel y la historia clínica de mi hija a la Embajada, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta”.

“No sé qué puerta tocar, a dónde ir, pero necesito llegar a donde está mi hija. Suplico por la vida de ella, no sé qué más hacer, estoy muy lejos, estoy desesperada, pido que me ayuden”, fue el clamor de esta madre, para quien su único deseo en estos momentos es poder acompañar su ser querido.

Enviado al Canciller @AlvaroLeyva y a Cancilleria, así que muchas gracias @Betocoralg y espero que el señor Presidente @petrogustavo o el Ministerio de Relaciones Exteriores @CancilleriaCol e incluso la Vicepresidenta @FranciaMarquezM puedan ayudar a la señora. Sigo buscando SOS https://t.co/EHTtYtNMqn — Luis Ernesto Vargas (@LEVargasSilva) January 29, 2023

El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, compartió también el video en su cuenta de Twitter y aseguró que el clip ya fue enviado al propio canciller Álvaro Leyva. “Espero que el presidente Gustavo Petro o el Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso la Vicepresidenta, Francia Márquez, puedan ayudar a la señora. Sigo buscando SOS”, indicó el funcionario.

No obstante, de momento, ni el presidente Petro, ni la vicepresidenta Francia Márquez, ni el canciller Leyva, ni la Embajada de los Estados Unidos, se han pronunciado al respecto, mientras tanto Durán sigue clamando por esa visa humanitaria que le permita viajar hasta Miami y acompañar a su hija.