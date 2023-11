A 31 años de prisión condenaron a hombre que cometió brutal feminicidio en Cali

“En la condena que recibió Jairo Cortez Madrid, el juzgador decidió no otorgar ningún tipo de beneficio al sentenciado, por lo que éste debe purgar la sentencia en centro penitenciario”, agregó la Fiscalía.

Así fue el crimen

Desde el 5 de enero los allegados de Yanet no sabían nada de ella y afirman que la última vez que fue vista estaba abordando un carro de servicio público a la altura del barrio La Rivera 2. Incluso, además de no volver a contestar su teléfono no asistió a una cita que tenía pactada para ese mismo día.