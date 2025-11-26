Suscribirse

Nación

Atentado con explosivos en la vía Panamericana deja un muerto y dos heridos

Al momento de la detonación, un tractocamión que pasaba por la zona quedó destruido.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 9:51 p. m.
Los hechos se registraron entre los departamentos de Cauca y Nariño.
Los hechos se registraron entre los departamentos de Cauca y Nariño. | Foto: API

Un nuevo atentando con explosivos alteró el orden público en el país. Las autoridades de la Fuerza Pública se encuentran investigando los hechos que mantienen en zozobra a la comunidad.

Sobre el mediodía de este miércoles 26 de noviembre, se registró un ataque que dejó como saldo una persona muerta y dos heridos en la vía Panamericana, donde hay presencia de grupos armados.

Contexto: Explotó carro bomba en la vía Panamericana, a la altura de Piendamó: murió la persona que al parecer iba a detonar los explosivos

En el corregimiento de El Estrecho, municipio de El Patía, entre los departamentos de Cauca y Nariño, un artefacto explosivo detonó causando pánico en el lugar.

Al momento de la detonación, un tractocamión que pasaba por la zona quedó destruido, al igual que otros vehículos de carga que se encontraban transitando por el mismo lugar.

Por su parte, Óscar Piamba, alcalde encargado de El Patía, se pronunció por estos hechos y confirmó el fallecimiento de una persona y el trasladado a un centro asistencial de los otros dos heridos.

“Las dos personas heridas están siendo atendidas en el hospital local. El conductor de un vehículo murió por esta acción”, detalló el mandatario.

Pese a que las autoridades no han revelado la identidad de la víctima fatal, se trataría del hombre que estaba trasportando el tractocamión. Asimismo, se desconoce el nombre de las personas heridas.

Miembros del Ejército Nacional se desplazaron hasta el lugar de la emergencia, donde el camión, el cual cayó en la explosión, quedó incinerado en su totalidad, según se observa en algunos videos difundidos en redes sociales.

La vía Panamericana permanece restringida de manera parcial, mientras que las autoridades pertinentes mantienen acordonada la zona para verificar el tipo de explosivo que se utilizó en este nuevo atentado y verificar las condiciones de seguridad del lugar.

Este hecho se produjo casi a la par del evento que realizó el presidente Gustavo Petro, donde condecoró con la Orden de Boyacá, la medalla del Libertador, al personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que participó en la Operación Perseo en El Plateado, con la cual se recuperó el control del Cañón del Micay.

