El municipio del Valle del Cauca donde el agua huele a azufre y estaría causando daños estomacales

Acuavalle, la entidad encargada del suministro del líquido, no responde.

Durante dos días, los habitantes del municipio de Guacarí, Valle del Cauca, salieron a protestar por la mala calidad del agua que suministra la empresa encargada, Acuavalle.

Los manifestantes bloquearon la vía que conduce a Cali de manera intermitente para llamar la atención de las autoridades. Sin embargo, el gerente de la entidad, quien además es oriundo de este municipio, no se hizo presente para escuchar los reclamos.

La comunidad alega que el agua que está proporcionando el acueducto está saliendo turbia y con olor a azufre, y que algunas personas han sufrido daños estomacales luego de beber el líquido.

Los habitantes del municipio aseguran que la prestación del servicio ha sido deficiente desde hace varios años.

La comunidad de Guacarí bloqueo la vía que conduce a Cali para pedir soluciones. - Foto: Tomada de redes sociales

“¡Hasta cuando con los atropellos e ineptitud de Acuavalle! En el año 2021 protestamos por el corte extenso y constante del servicio en el municipio de Guacarí, el gerente se comprometió frente a la comunidad en mejorar el servicio y presión de agua en los barrios, no pasó nada”, aseguró Federico Murillo, habitante del municipio que ha tomado vocería en las protestas.

Y continuó: “En 2022, el corte en el servicio de agua potable se extendió por más de 15 días y el plan de contingencia fue pésimo, los carrotanques no llegaban a todos los barrios, hicimos un plantón que terminó con compromisos del alcalde y después del gerente de la empresa, no pasó nada”.

“Ahora, en 2023, tuvimos que protestar porque el agua sabe y huele a azufre, además los niños, niñas y adultos se están enfermando por daños estomacales debido al consumo del agua que brinda esta empresa, ni los concejales, ni el alcalde, ni nadie dio la cara. ¡No más!”, dijo

Jorge Enrique Sánchez, el gerente de Acuavalle, no se ha pronunciado sobre las quejas de Guacarí. - Foto: Especial para El País

El llamado de la comunidad de Guacarí fue escuchado por dos congresistas, entre ellos uno que fue hasta el lugar del bloqueo a escuchar las peticiones de los manifestantes.

“En Guacarí, la gente no aguanta más y Acuavalle no da la cara. No hay agua potable, la que llega por la tubería tiene mal olor y color, sabe a azufre y la gente se está enfermando. La negligencia de Acuavalle debe parar, tenemos la lupa puesta y pronto presentaremos hallazgos”, dijo Duvalier Sánchez.

En esa misma línea se pronunció Alejandro Ocampo, quien habló con los manifestantes en Guacarí y medio para que levantaran el bloqueo en la vía que conduce a Cali. “La gente ha salido a protestar porque les dan agua de mala calidad. Hay gente enferma por el consumo de un agua que no parece apta para el consumo humano”, señaló.

El congresista Alejandro Ocampo muestra una botella con agua que le suministró la comunidad de Guacarí. - Foto: Fragmento de video

“El bloqueo se levantó con el compromiso de que la próxima semana vengan diferentes ministerios, los entes de control y se cite a Acuavalle”, aseveró Ocampo. El congresista se comprometió a ser garante de este pacto.

Hasta el momento, Acuavalle no se ha pronunciado de manera oficial sobre los reclamos de la comunidad de Guacarí.