Mujer denuncia que rector de la Universidad Santiago de Cali le quitó a su hija y que ha sufrido de maltrato constante

Sobre el rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez Galindo, cayó una fuerte denuncia pública. Por medio de un video posteado en redes sociales, una mujer lo acusó de llevarse a la fuerza a una pequeña niña que tuvieron juntos hace casi dos años.

La mujer, identificada como Luisa Fernanda Herrera, aseguró que Pérez se llevó a la pequeña, de 19 meses de edad, luego de excederse en el tiempo estipulado para estar con ella.

“El 20 de junio la recogió a las dos de la tarde para una visita que debía terminar a las siete de la noche, hora en la que me dijo que no me iba a devolver a mi bebé. Desde entonces no sé nada de ella”, dijo visiblemente desesperada.

Luisa Fernanda Herrera, madre de la niña de 19 meses de edad. - Foto: Tomada de redes sociales

Herrera, quien es bioingeniera, afirma tener la custodia de la niña y que, a raíz de lo ocurrido con su expareja, ha acudido a las autoridades. “He ido a todas las instancias posibles. He ido a la Policía, Fiscalía y el Icbf, donde me han ratificado que yo tengo la custodia, pero él no me entrega a mi bebé”, afirma.

En el video de la denuncia, Luisa Fernanda Herrera asevera también que el rector de la Universidad Santiago de Cali ha aprovechado su posición de poder para hacerle daño.

“He sido víctima de violencia intrafamiliar, acoso, difamación y tengo tres medidas de protección en su contra. Denuncié este maltrato, pero no me escucharon, y ya no sé qué hacer para que me devuelvan a mi hija”, concluyó.

El equipo de prensa de Carlos Andrés Pérez Galindo emitió un comunicado para responder a las acusaciones que Luisa Fernanda Herrera hizo en su contra. En la misiva, califican como falsas las afirmaciones que ella realizó en el video difundido en redes sociales.

“Es completamente falso, más aún si se tiene en cuenta un reciente auto de la Fiscalía emitido el pasado 20 de junio donde le solicita al Icfb que restituya los derechos de la menor debido a que la madre no es garante de tener en custodia a la pequeña, pues se han comprobado una serie de omisiones y acciones que han colocado en riesgo la salud de la niña” (sic), comienza el texto.

Comunicado emitido por el equipo de prensa del rector de la Universidad Santiago de Cali. - Foto: Tomada de redes sociales

En vista de esta situación, señala que el rector de la Universidad Santiago de Cali no le regresó la niña a su madre con el fin de llevarla ante especialistas, este 21 de junio, a practicarle una serie de exámenes médicos y completar su esquema de vacunación.

Dice también el equipo de Pérez que fue él quien denunció malos tratos contra la pequeña, solicitando por ello el restablecimiento de sus derechos ante el Icbf.

Sobre las presuntas agresiones, expone que Pérez “nunca vivió” ni sostuvo “un hogar” con Herrera y que ella hace estas afirmaciones y denuncias para “atacarlo mediáticamente”. Las acciones judiciales en su contra, dice, han sido archivadas “porque nunca fueron sustentadas en modo, tiempo o lugar”.

“Según se ha podido conocer, lo que busca la señora Luisa Herrera desde hace varios meses es chantejar al doctor Pérez Galindo, exigiendo una suma millonaria de dinero. Por lo anterior, ha instrumentalizado a la niña con este fin, a pesar de que el padre de la menor ha garantizado una vivienda propia, un buen servicio de salud y toda su alimentación”.

El rector de la Universidad Santiago de Cali dice que la madre de su hija busca chantajearlo y que lo ha amenazado. - Foto: Tomada de redes sociales - A.P.I.

Según Pérez, exámenes médicos realizados a la niña muestran que presenta problemas de crecimiento, por lo que acusa a un funcionario del Icbf de omisión, por no hacer caso a esta situación y no velar por el bienestar de la niña.

“El doctor Pérez Galindo cuenta con audios donde la señora Luisa Herrera afirma que es el equipo de investigadores del Icbf el que le informa todo sobre las acciones que se van a tomar, demostrando que este organismo no actúa de forma imparcial, pareciendo que no están a favor de los derechos de la menor y actuando de manera irresponsable”, expone.

El comunicado asegura que, debido a todas estas supuestas irregularidades, el rector de la Universidad Santiago de Cali decidió “no quedarse impávido y actuar de manera urgente para evitar que ocurriera una tragedia”. Cierra, indicando que Herrera lo ha amenazado de manera escrita y verbal, razón por la cual el lío seguirá su proceso “bajo tratamiento judicial”.