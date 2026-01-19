Este martes 20 de enero, varios barrios de Cartagena enfrentarán una suspensión temporal del servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento programados en el sistema de acueducto.

Así lo informó Aguas de Cartagena, la empresa encargada de la prestación del servicio en la ciudad, que explicó que las labores obligarán a interrumpir el suministro durante varias horas en zonas específicas del suroriente del Distrito.

De acuerdo con lo que se sabe, el corte de agua se realizará entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Durante ese lapso no habrá servicio en la Urbanización Castillete, en sectores del barrio Costa Linda ubicados sobre las carreras 50b y 50c, en Olaya Herrera —puntualmente en el sector Estadio, desde la carrera 50 hasta la 58— y en Villa Olímpica, en el tramo correspondiente a la calle 31b.

Aguas de Cartagena indicó que la suspensión del servicio está relacionada con un mantenimiento general de las redes de acueducto.

Según explicó la empresa, este tipo de trabajos buscan prolongar la vida útil de los equipos de regulación del sistema, mediante la limpieza interna, la eliminación de obstrucciones e incrustaciones y el reemplazo de las piezas necesarias.

El operador del servicio señaló que estas acciones permiten mantener la estabilidad de las presiones y la continuidad de un servicio de calidad. Por esta razón, durante el tiempo que duren las labores técnicas será necesario interrumpir el suministro en los sectores mencionados.

Junto con el anuncio de la suspensión del servicio, Aguas de Cartagena divulgó una serie de recomendaciones para el almacenamiento de agua durante las horas en las que no habrá suministro, dirigidas a los barrios que estarán afectados por los trabajos de mantenimiento previstos para este martes 20 de enero.

Entre las recomendaciones entregadas por la empresa, se indicó que no se debe almacenar agua en recipientes que hayan sido utilizados previamente para guardar insecticidas u otras sustancias químicas peligrosas, incluso si estos han sido lavados.

También se recomendó no colocar los contenedores directamente sobre el piso, con el fin de evitar posibles contaminaciones.

La empresa señaló además que el agua almacenada debe mantenerse bajo la sombra y no exponerse al sol. Asimismo, indicó que se deben utilizar utensilios limpios para extraer el líquido de los recipientes, lavar y desinfectar los contenedores antes de usarlos y mantenerlos tapados para impedir la entrada de polvo, insectos u otros agentes contaminantes.