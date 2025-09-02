Suscribirse

Cúcuta

Cayó hombre fuerte del Tren de Aragua que había protagonizado fuga de una cárcel a través de un túnel

El delincuente se escondía en Cúcuta desde comienzos de 2025, según la Policía.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 10:26 p. m.
Alias 'HD', considerado uno de los hombres más peligrosos del Tren de Aragua, fue detenido en Cúcuta.
Alias HD es considerado uno de los hombres más peligrosos del Tren de Aragua. | Foto: Policía.

Uno de los hombres más fuertes del Tren de Aragua, que protagonizó una escandalosa fuga de la cárcel de Tocorón en Venezuela en 2023 y quien era buscado con circular roja de Interpol, fue detenido en Cúcuta.

Se trata de Henderson Ernesto Dorante Parra, alias HD, considerado por la Policía como “uno de los más peligrosos criminales de esta organización terrorista transnacional”.

Según se informó este martes, HD se escondía en Cúcuta desde hace seis meses, “empleando documentación falsa y buscando legalizar su permanencia en Colombia para evadir a las autoridades”.

Desde la ciudad fronteriza, el señalado delincuente fungía como “el principal articulador logístico y financiero del Tren de Aragua en las fronteras de Colombia y Ecuador”, dijo la Policía.

Además, se le atribuye el tráfico de armas y municiones para fortalecer células terroristas y canalizar recursos ilícitos mediante extorsión, contrabando y operaciones transfronterizas.

A pesar de que estaba tratando de ocultarse de las autoridades transnacionales, HD vivía una vida como la que acostumbran los presos del Tren de Aragua en la cárcel de Tocoró, considerada por algunos como un palacete.

HD, según la Policía colombiana, exhibía lujos como cadenas de oro, relojes de marca y vivía en un exclusivo condominio en Cúcuta.

De hecho, en Tocoró las autoridades venezolanas han encontrado incluso piscinas y lujos que llevaron a la periodista Ronna Rísquez de la BBC a describir ese penal, al que los presos llaman La Casa Grande, como “un parque temático”.

Una fuga a lo Chapo Guzmán

Henderson Ernesto Dorante Parra, según la Policía, fue uno de los 41 presos que se fugó en 2023 de ese complejo penitenciario ubicado a 140 kilómetros de Caracas.

El escape es recordado porque con HD, a través de un túnel, se fugó también el máximo cabecilla del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien brinde información que logre dar con la captura del hombre alias Niño Guerrero.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien brinde información que logre dar con la captura del hombre alias Niño Guerrero. | Foto: US Dept of State INL

Por su captura, la justicia estadounidense ofrece 5 millones de dólares.

Y es que el Departamento del Tesoro califica al Tren de Aragua como una organización que se ha “centrado en aterrorizar a nuestras comunidades y facilitar el flujo de narcóticos ilícitos a nuestro país, apoyándose en líderes clave como Mosquera Serrano para financiar y supervisar sus operaciones violentas”.

Una de las pistas que las autoridades siguen del jefe del Tren de Aragua es una cumbre mafiosa realizada en Colombia.

Contexto: SEMANA revela en exclusiva detalles de cumbre criminal en Bogotá: estuvo presente alias Niño Guerrero, máximo cabecilla del Tren de Aragua

Las autoridades consideran que es tan peligroso que fue incluido en la lista de los 210 más buscados del FBI y el Departamento de Justicia anunció la apertura de una imputación por narcotráfico y actividades delictivas relacionadas con el terrorismo.

