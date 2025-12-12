Cúcuta recibió importante reconocimiento por su ciclovía en la promoción de los hábitos y estilos de vida saludables

El deporte se ha considerado uno de los hábitos más importantes de los colombianos durante los últimos años, donde muchos de ellos aprovechan cada domingo para salir a ejercitarse en las ciclovías habilitadas.

Bogotá, al igual que otras ciudades del país, han implementado la ciclovía donde los ciudadanos se dan cita cada ocho días con sus amigos y familiares para hacer deporte al aire libre.

Pese a que la capital del país se encuentra en el puesto 51 entre las mejores ciudades del mundo por la ciclovía, según World’s Best Cities, hay otra ciudad de Colombia que fue exaltada a nivel nacional por realizar esta misma actividad física.

Se trata de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, que fue reconocida por el Ministerio del Deporte como una de las ciudades más destacadas del país, otorgando a la ciudad el premio a la ‘mejor ciclovía’ de Colombia.

El reconocimiento se realizó en la décima segunda edición de los Premios de Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS) 2025, donde fue entregado al director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD), Jorge William Correa, en representación de la ciudad.

Cúcuta fue reconocida por el @MinDeporteCol con el premio a la mejor ciclovía del país, un logro que destaca el compromiso de la ciudad con la recreación, la vida saludable y el disfrute del espacio público. pic.twitter.com/CrBP2dd49x — Alcaldía de Cúcuta (@AlcaldiaCucuta) December 11, 2025

Esta actividad deportiva se realiza principalmente en la avenida Los Libertadores sobre el Malecón, que habitualmente tiene cuenta entre 3,5 kilómetros los domingos y los miércoles por la noche.

Durante la ceremonia, el Ministerio del Deporte exaltó a gestores, municipios y departamentos comprometidos con la actividad física. Cúcuta se destacó llevándose varios galardones:

Mejor gestor municipal: Javier Enrique Cantillo López — Cúcuta.

Mejor celebración del Día Mundial de la Actividad Física: Norte de Santander.

Mejor monitor municipal: Anderson Rafael Contreras Delgado — Cúcuta.

Mejor programa municipal: Cúcuta.

Reconocimiento especial:

Vías Activas y Saludables – Cúcuta