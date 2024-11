Cartel de profesores en Bogotá: obtienen diplomas falsos para ascender, y así educan a miles de estudiantes en los colegios públicos

Uno de esos casos es contra Sandy Yolima Rodríguez, quien fue docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, presentó diplomas como licenciada en educación preescolar y magíster en ciencias de la educación. Sin embargo, las universidades Antonio Nariño y San Buenaventura confirmaron que no hizo parte de ningún proceso de formación.

En la formulación de cargos de la Procuraduría contra Rodríguez se detalla: “Es posible concluir, sin temor a equívocos, que los títulos presentados contienen información que no se ajusta a la realidad. Es decir, estos nunca fueron otorgados por las universidades antes señaladas. La disciplinada no cursó estudios y consecuentemente no cumplió los requisitos de grado para obtener esos títulos”. La mujer ahora irá a juicio.