¿El ratón cuidando el queso? Fabio Castellanos, delegado de la Contraloría para el escándalo de la UNGRD, fue candidato del Partido Verde, un protagonista del saqueo

A esa sesión por el billonario saqueo llegó un representante de la Contraloría en calidad de víctima, teniendo en cuenta que es la entidad encargada de vigilar y cuidar los recursos públicos. Fabio Yesid Castellanos se presentó como jefe de la Unidad de Intervención Judicial de la entidad y no manifestó ningún impedimento. No obstante, es muy cercano al Partido Verde, colectividad que ha estado en el centro de este escándalo.

SEMANA habló con Castellanos, quien afirmó: “No tengo por qué renunciar al Partido Verde porque lo que prohíbe la ley y la Constitución es que los miembros, los que se encuentren en organismos de control, no hagan actividad política, cosa que no hago. No hago participación política, pero, además, no soy directivo de ningún partido”.