Exclusivo: así fue la versión de Roy Barreras en la Corte Suprema de Justicia por la presunta entrega de hojas de vida para la Dian

El asunto que más ha llamado la atención es la contundente amenaza a la que se refirió Reyes por no acceder a las pretensiones burocráticas. “‘Mira, apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú vas a ser esto, lo otro. Tú eres como un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas’. Y me entregó hojas de vida para la dirección de aduanas de Buenaventura y la de Cali”, denunció en su momento el exministro Reyes.

El apretón

“De un momento a otro me agarró del brazo muy fuerte, con un vigor impresionante y casi que me empujó contra el atril y empezó a gritar: ‘Miren a este tipo, en él no se puede confiar, es un chulo’. Como yo le había contado al presidente Petro las recomendaciones que me había hecho Roy, me imagino que le llamó la atención. Se sintió bastante amenazante”, narró Reyes en su momento a SEMANA.