Roy Barreras retira su propuesta de conciliación con el exministro Luis Carlos Reyes, quien lo cuestionó ante la Corte Suprema: “No merece esa oportunidad”

“Roy, quien era presidente del Senado y estaba en su proceso de quimioterapia por su cáncer, de un momento a otro me agarró del brazo muy fuerte, con un vigor impresionante y casi que me empujó contra el atril y empezó a gritar: ‘Miren este tipo, en él no se puede confiar, es un chulo’. Como yo le había contado al presidente Petro las recomendaciones que me había hecho Roy, me imagino que le llamó la atención. Se sintió bastante amenazante”, narró a SEMANA.