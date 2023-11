Sergio Fajardo y su secretaria de Hacienda fueron absueltos por la Contraloría por un crédito de 77 millones de dólares. ¿Habrá preclusión en lo penal?

La última noticia fue, justamente, el archivo del proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría. El fallo es contundente: “Se puede concluir que por no haber adquirido cobertura para el crédito obtenido con Corpbanca no se incurrió en detrimento alguno para las arcas del Departamento de Antioquia. En consecuencia, partiendo de que el daño que es el elemento principal no se encuentra acreditado, no hay lugar a declarar la responsabilidad fiscal de los sujetos procesales, y sin este elemento, no es procedente analizar la posibilidad de vincular a otros presuntos responsables a este proceso”.