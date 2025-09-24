Más de 40 horas completó en Segovia el operativo de rescate de 23 mineros de la mina La Reliquia, quienes quedaron atrapados bajo tierra luego de un derrumbe en el socavón.

A pesar de la incertidumbre de las familias, que presas de los nervios se han acercado a las autoridades para clamar no solo por ayuda, sino por información oportuna y veraz sobre la condición de sus seres queridos, el alcalde de Segovia, anoche a las 10:00 p. m., les extendió un mensaje para tratar de darles tranquilidad.

“Las horas van a seguir pasando, porque estamos hablando de que el rescate ya no son solo los 23 mineros, sino los más de 40 o 50 personas que están procurando el rescate, implica que sea un trabajo muy, muy lento”, dijo el mandatario Edwin Castañeda a los familiares de los mineros.

Según informó ayer la Alcaldía de Segovia por medio de un comunicado, el lunes 22 de septiembre, a las 11 de la mañana, se presentó un colapso en el acceso principal de la mina La Reliquia, ubicada en el sector de Manzanillo.

“Al interior, permanecen 23 trabajadores, con quienes se mantiene comunicación telefónica constante, se reporta que se encuentran en buen estado de salud, con sistemas de ventilación activos y con acceso a alimentos, hidratación, aire comprimido, asistencia médica, telefónica y mantas térmicas”, añadió el escrito.

La Alcaldía, además, aseguró que las labores de rescate “se vienen adelantando de manera permanente en tres turnos de trabajo, liderados por la empresa La Reliquia, con el apoyo de la brigada de prevención y control de emergencias de Aris Mining”.

Por medio de un video, divulgado por la Mesa Minera Segovia - Remedios, la familiar de uno de los trabajadores se mostró inquieta por su suerte.

“Quiero saber cuántos metros han sacado o a cuántos metros están ellos, es lo que queremos saber”, dijo.

Unidad Minera La Reliquia Seguimos acompañando las familias de nuestros mineros, esperando su pronto rescate. La mayor tranquilidad es que la unidad minera asegura que, ellos están con vida.

Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación General de Mineros, le contó a SEMANA que se pudo establecer que los trabajadores están a 80 metros de profundidad.

“Se les ha pasado alimento, tienen aire, buena alimentación y la mina no tiene mucho gas. Por fortuna, las reacciones fueron inmediatas y eso generó que pudieran contactarlos con rapidez”, dijo Gómez.

“Este tipo de accidentes puede pasar en cualquier mina, la más segura. ¿Qué nos dicen los funcionarios? Nos dan un parte de tranquilidad, que los trabajadores no estaban en el apique principal. El rescate es un tema de tiempo, que ellos puedan terminar de hacer las labores,”, dijo Yarley Marín, presidente de la Mesa Minera.