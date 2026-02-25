Nación

Advierten lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: pronóstico del clima para este miércoles, 25 de febrero

Las autoridades han hecho un llamado recurrente para que se extremen las medidas de seguridad.

Redacción Nación
25 de febrero de 2026, 6:30 a. m.
Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín.
Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el informe sobre cómo estará el clima en el país a lo largo de este miércoles, 25 de febrero, en medio de las emergencias que se han presentado en los últimos días.

Para la ciudad de Medellín, la entidad pronostica que se tendrá un día lluvioso con cielo mayormente nublado. En ese sentido, hay una gran posibilidad de que haya precipitaciones entre moderadas a fuertes.

Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Además, no se descarta la presencia de tormentas eléctricas sectorizadas. En cuanto a la temperatura máxima, la misma será de 24 °C.

En el caso del departamento de Antioquia, el Ideam también indica que se tendrán mayores acumulados de precipitación con lluvias de variada intensidad, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas.

Una vecina, una foto y el internet, claves para dar con familiares de desaparecido cuyos restos estaban en una fosa de un cementerio en Medellín

El video de inteligencia artificial que difunde sin parar; una mentira dolorosa sobre Medellín y otras ciudades

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

El duro rifirrafe entre fiscal y abogado en caso que tiene a Daniel Quintero en el banquillo: “No estoy para seguir recibiendo irrespeto”

Así cayó la banda que robaba rolex, cartier y joyas de más de $500 millones a turistas en Medellín: esto los delató

Revelan detalles del asesinato de concejal en silla de ruedas en Antioquia: este sería el hombre que lo mandó a matar

Este es el secreto detrás del nombre del barrio más ruidoso de Medellín

Ideam revela el impacto y las fechas clave del fenómeno del polvo del Sahara

Ideam dice cómo estará el clima en Medellín este martes, 24 de febrero: pronostica día lluvioso y nublado

Ideam revela pronóstico del clima: aumento de lluvias, vientos y oleaje entre el 23 y el 27 de febrero tras un nuevo frente frío

Se espera, según las autoridades meteorológicas, que las lluvias estén en Medellín durante lo que resta del mes de febrero y también en el transcurso de marzo. Incluso, se estima que el agua cae con mayor intensidad entre la tarde y la noche.

Por lo mismo, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.

La nubosidad que anuncia lluvias en varias regiones del país.
La nubosidad que anuncia lluvias en varias regiones del país. Foto: Getty Images

La Alcaldía de Medellín, a través de sus redes sociales y su página web, emitió una serie de recomendaciones, especialmente relacionadas con posibles desbordamientos de quebradas, algo que ha ocurrido mucho en las últimas semanas:

  • Evite arrojar basuras y otro tipo de elementos a los cauces de las quebradas. Estos pueden producir represamientos y posteriormente causar graves daños y lesiones a las personas
  • Evite construir al borde de quebradas, así como realizar cortes en los taludes de las laderas de las montañas sin tener presentes las medidas técnicas recomendadas para tal procedimiento.
  • Mantenga las rejillas del alcantarillado libres de desperdicios para que los sistemas de desagüe no se taponen y no generen inundaciones en las viviendas.
¿Qué es el polvo del Sahara que alerta el Ideam y cuándo llegará a Colombia?: pedido especial a la UNGRD
  • Recoja las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes para evitar procesos erosivos y de saturación del suelo.
  • En las viviendas verifique el estado de las canoas y bajantes del techo, realizando la limpieza necesaria y reforzando los techos, de manera que puedan soportar las lluvias y los vientos fuertes.
  • Durante tormenta eléctrica evite salir a cielo abierto, resguardarse en un sitio cubierto hasta que cesen las lluvias.
  • Absténgase de conducir cuando esté lloviendo. Esto disminuye la visibilidad y se incrementa el riesgo de accidentes.

Por ahora, las autoridades continúan monitoreando cualquier emergencia que se pudiera llegar a presentar en las próximas semanas por cuentas de las fuertes lluvias.

Noticias Destacadas