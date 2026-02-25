Advierten lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: pronóstico del clima para este miércoles, 25 de febrero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el informe sobre cómo estará el clima en el país a lo largo de este miércoles, 25 de febrero, en medio de las emergencias que se han presentado en los últimos días.

Para la ciudad de Medellín, la entidad pronostica que se tendrá un día lluvioso con cielo mayormente nublado. En ese sentido, hay una gran posibilidad de que haya precipitaciones entre moderadas a fuertes.

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Además, no se descarta la presencia de tormentas eléctricas sectorizadas. En cuanto a la temperatura máxima, la misma será de 24 °C.

En el caso del departamento de Antioquia, el Ideam también indica que se tendrán mayores acumulados de precipitación con lluvias de variada intensidad, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas.

Se espera, según las autoridades meteorológicas, que las lluvias estén en Medellín durante lo que resta del mes de febrero y también en el transcurso de marzo. Incluso, se estima que el agua cae con mayor intensidad entre la tarde y la noche.

Por lo mismo, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.

La nubosidad que anuncia lluvias en varias regiones del país. Foto: Getty Images

La Alcaldía de Medellín, a través de sus redes sociales y su página web, emitió una serie de recomendaciones, especialmente relacionadas con posibles desbordamientos de quebradas, algo que ha ocurrido mucho en las últimas semanas:

Evite arrojar basuras y otro tipo de elementos a los cauces de las quebradas. Estos pueden producir represamientos y posteriormente causar graves daños y lesiones a las personas

Evite construir al borde de quebradas, así como realizar cortes en los taludes de las laderas de las montañas sin tener presentes las medidas técnicas recomendadas para tal procedimiento.

Mantenga las rejillas del alcantarillado libres de desperdicios para que los sistemas de desagüe no se taponen y no generen inundaciones en las viviendas.

Recoja las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes para evitar procesos erosivos y de saturación del suelo.

En las viviendas verifique el estado de las canoas y bajantes del techo, realizando la limpieza necesaria y reforzando los techos, de manera que puedan soportar las lluvias y los vientos fuertes.

Durante tormenta eléctrica evite salir a cielo abierto, resguardarse en un sitio cubierto hasta que cesen las lluvias.

Absténgase de conducir cuando esté lloviendo. Esto disminuye la visibilidad y se incrementa el riesgo de accidentes.

Por ahora, las autoridades continúan monitoreando cualquier emergencia que se pudiera llegar a presentar en las próximas semanas por cuentas de las fuertes lluvias.