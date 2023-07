Antioquia: un perro murió en extrañas circunstancias tras viajar en la bodega de un bus

El perro viajó en esta zona del vehículo debido a que el dueño no tenía dinero para pagar un pasaje y poder viajar en un asiento con él.

Un lamentable suceso se registró el pasado 29 de junio, cuando un perro murió en extrañas circunstancias tras viajar en la bodega de un bus en el departamento de Antioquia. Las autoridades y la empresa involucrada investigan los hechos.

Esta situación tuvo lugar en la Terminal de Transportes de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, donde un hombre viajó junto con su perro desde el municipio de Santa Rosa de Osos, en un bus de la empresa Coonorte.

Sin embargo, cuando llegaron a su destino, y este hombre sacó a ´Estándar´ —un labrador de 8 meses— de la bodega del bus, se percató que su mascota presentaba quebrantos de salud, por lo que de inmediato los presentes trataron de auxiliar al canino, que estaba presentando un cuadro de asfixia, pero por más que trataron de salvarle la vida, no aguantó y murió.

El perro viajó en la bodega del vehículo debido a que el dueño no tenía dinero para pagar un pasaje y poder viajar en un asiento con él. Es por ello que el conductor le propuso al hombre llevar al can en una caja junto a las maletas de los demás pasajeros, donde le habría dicho que ahí no le iba a pasar nada.

Lo curioso es que cuando llevaban 85 kilómetros de recorrido, el bus hizo una parada técnica en Valdivia y revisaron al canino, “vieron cómo estaba el perro y lo notaron bien, sin problemas”, dijo Raúl Ceballos, el gerente de operaciones de Coonorte, a El Colombiano.

Finalmente, cuando terminaron el viaje, el cual fue de 200 kilómetros, ´Estándar´ ya no estaba bien: “El perro llegó a Caucasia y se bajó del bus con vida. Al parecer, un ataque de calor o una asfixia le provocó la muerte, en un hecho que lamentamos como empresa”, agregó Ceballos.

Ante esto, Coonorte señaló en un comunicado que se realizarán los actos urgentes para detallar que pudo haber pasado en el camino, “tenemos conocimientos y lamentamos profundamente los hechos presentados, nos encontramos realizando la debida investigación interna del hecho para tomar las medidas correctivas del caso”.

Teorías sobre el paradero del perro ‘Wilson’

La inteligencia artificial de ChatGPT ha ofrecido algunas teorías sobre el destino de 'Wilson', basadas en datos del entorno, la raza del perro y su entrenamiento. Si bien estas teorías son conjeturas, arrojan luz sobre posibles escenarios en los que el perro podría haberse encontrado.

Una de las teorías planteadas es la desorientación. La selva es un entorno complejo y desconocido para ‘Wilson’. Aunque es un perro entrenado, es posible que la magnitud de la selva y los estímulos desconocidos hayan abrumado sus sentidos, llevándolo a perder su rumbo. En medio de la densa vegetación y los terrenos accidentados, ‘Wilson’ pudo haberse extraviado y no encontrar el camino de regreso.

'Wilson', el perro belga malinois que ayudó al rescate de los niños. - Foto: Coronel Gustavo Narváez Orozco, comandante regimiento fuezas especiales #1

Otra posibilidad es que 'Wilson' haya sufrido una lesión o agotamiento durante la búsqueda. A pesar de su resistencia y entrenamiento, en un ambiente hostil como la selva, cualquier percance podría haber dejado al perro incapaz de moverse o de continuar con su labor. Una lesión grave o el agotamiento físico podrían haberle impedido regresar con el equipo de rescate.

Además, las condiciones ambientales adversas de la selva podrían haber representado un desafío para 'Wilson'. La densa vegetación, los terrenos accidentados, las altas temperaturas y la humedad podrían haber dificultado su movilidad y causado estrés en su organismo. Además, la presencia de depredadores en la selva podría haber representado un peligro para el perro.

La interferencia de otros animales también se considera como una posible causa de la desaparición de 'Wilson'. En la selva, hay una diversidad de fauna que podría haber interactuado con el perro de manera hostil. Animales depredadores o incluso animales territoriales podrían haberlo asustado, atacado o bloqueado su camino, impidiéndole regresar al equipo de búsqueda.

La única noticia triste en medio del júbilo por el rescate de los niños es que 'Wilson', el perro que los habría acompañado, aún no aparece. - Foto: Salud Hernández-Mora

Aunque estas teorías ofrecen posibles explicaciones, no se descarta la posibilidad de que ‘Wilson’ esté buscando sobrevivir por sí mismo. Los perros pastor belga se caracterizan por su resistencia, inteligencia y capacidad para resolver problemas. Con su entrenamiento en búsqueda y rescate, es posible que ‘Wilson’ esté enfrentando los desafíos del entorno selvático y buscando sustento por sus propios medios.

Sin embargo, la incertidumbre persiste y la probabilidad de que 'Wilson' regrese depende de múltiples factores. La duración de la búsqueda, las condiciones del terreno y el clima juegan un papel crucial en las posibilidades de encontrar al perro. A pesar de que los perros de búsqueda y rescate tienen habilidades y entrenamiento especializados, no se puede garantizar su regreso.

Mientras tanto, persiste una pequeña esperanza de que 'Wilson' haya sido encontrado por algún grupo indígena o habitante de la selva que lo esté cuidando. Aunque esta teoría es meramente especulativa, no se puede descartar por completo.

En conclusión, la desaparición de ‘Wilson’ en la selva sigue siendo un enigma. Aunque la inteligencia artificial de ChatGPT ha planteado posibles escenarios basados en el entorno, la raza del perro y su entrenamiento, no se puede determinar con certeza lo que realmente le sucedió. Solo el tiempo y los esfuerzos continuos de búsqueda y rescate revelarán el destino de este valiente canino.