Aparece inquietante audio del piloto de la avioneta que cayó cerca al estadio Atanasio Girardot en Medellín: “Tengo problemas”

Momentos de angustia vivieron los habitantes del barrio Estadio, en la comuna 11 de Medellín, luego de que una avioneta cayera en un parque. Se trata de un Ibis GS-700 Magic de matrícula HJ428, que provenía de Tolú, Sucre, y cuyo destino era el aeropuerto Olaya Herrera.

El hecho se presentó en horas de la tarde de este viernes, 15 de agosto, cerca al estadio Atanasio Girardot. De acuerdo con la concesión AirPlan, la tripulación de la aeronave ya había reportado fallas que le impedían aterrizar con normalidad.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) informó que el accidente dejó dos heridos, entre estos, el piloto y una mujer de 55 años.

Ahora, cuando han pasado pocas horas de este accidente aéreo que, por fortuna, no dejó más personas heridas, dado que la aeronave cayó en una zona bastante concurrida, se conoció un inquietante audio entre el piloto y la torre de control, minutos antes del aparato precipitarse a tierra.

En el audio, efectivamente, el piloto reporta a la controladora aérea que presenta problemas.

“Tengo problemas con el motor, ¿me autoriza la 2:0?”, se escucha decir al piloto a la controladora, mientras esta le responde que “aprobado, autorizado aterrizar”.

Sin embargo, transcurridos pocos segundos, el piloto se vuelve a comunicar con la operadora para decirle que, definitivamente, no alcanzará a llegar a la pista del aeropuerto Olaya Herrera.

Por el contrario, advierte que le tocará aterrizar en el estadio Atanasio Girardot.

La avioneta después de precipitarse a tierras. Algunos curiosos se acercan al lugar. | Foto: Dagrd

“Torre, no voy a alcanzar a llegar a la pista. Me voy a meter al Estadio”, dice nuevamente el piloto, según un audio al que tuvo acceso el medio regional El Colombiano.

Acto seguido, la controladora aérea le vuelve a responder al piloto: “¿En el Estadio? Quedo atenta a la frecuencia para cualquier información”.

Al final, la avioneta no alcanzó a llegar hasta el Atanasio Girardot, tal como lo tenía previsto el piloto, con el objetivo de evitar caer en una zona residencial.

En cuanto al piloto y su acompañante, el medio regional indicó que ambos se encuentran fuera de peligro.