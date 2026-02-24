Así cayó la banda que robaba rolex, cartier y joyas de más de $500 millones a turistas en Medellín: esto los delató

Una estructura delincuencial señalada de despojar a extranjeros de relojes de alta gama y joyas avaluadas en más de 500 millones de pesos fue desarticulada por la Policía Metropolitana y la Fiscalía en varios operativos realizados en la ciudad. Los capturados, tres hombres jóvenes, serían responsables de una seguidilla de hurtos cometidos en zonas de alta afluencia turística.

De acuerdo con la investigación, el grupo seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, principalmente visitantes extranjeros que portaban relojes de lujo visibles en espacios públicos. Una vez identificados, los seguían y los interceptaban bajo intimidación con arma de fuego para despojarlos de sus pertenencias.

Son acusados de perpetrar millonarios robos en Medellín. Foto: Suministrada a SEMANA.

Entre los artículos robados figuran exclusivos relojes de las marcas Rolex y Cartier, además de cadenas de oro, teléfonos celulares de alta gama, dinero en efectivo y documentos personales. Las autoridades estiman que el valor total de los elementos hurtados supera el medio millar de millones de pesos.

Las capturas se llevaron a cabo mediante diligencias de registro y allanamiento en el oriente de Medellín. Durante los procedimientos, los uniformados recuperaron varios relojes de lujo, celulares y una motocicleta que, según la Fiscalía, habría sido utilizada para ejecutar los robos y facilitar la huida.

Las indagaciones permitieron documentar al menos cinco casos ocurridos entre el segundo semestre de 2025 y comienzos de 2026 en sectores como El Poblado, Provenza y Laureles. En uno de los episodios, un ciudadano europeo fue abordado tras salir de un establecimiento comercial y despojado de un reloj cuyo valor superaba varias decenas de miles de dólares. En otro hecho, turistas norteamericanos denunciaron el hurto de una cadena de oro y dinero en moneda extranjera.

Con base en los elementos materiales probatorios recopilados, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los tres procesados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Las autoridades continúan investigando si hay más víctimas y posibles cómplices vinculados a esta red que tenía como blanco a visitantes internacionales en Medellín.