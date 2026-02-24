Tras varios meses de investigación, integrantes de la Policía Nacional, junto a la Fiscalía General de la Nación, realizaron la captura por orden judicial de tres hombres de entre 22 y 25 años de edad, quienes eran señalados de integrar una red dedicada al hurto violento en sectores como El Poblado y Laureles, en Medellín.

“La investigación, adelantada durante cinco meses por la Seccional de Investigación Criminal, permitió recopilar elementos materiales probatorios y evidencia física que vincularían a los capturados en al menos cinco hechos delictivos, con el acervo probatorio suministrado por los investigadores”, dijo la institución policial.

Asimismo, dieron a conocer que desde la Fiscalía solicitaron ante un juez de la República las órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, y hurto calificado y agravado.

Capturados en Medellín, Antioquia. Foto: Suministrada a SEMANA.

De acuerdo con las indagaciones, los implicados seleccionaban principalmente a ciudadanos extranjeros, a quienes intimidaban con arma de fuego para despojarlos de relojes de alta gama, joyas, dinero en moneda extranjera y equipos celulares.

Asimismo, precisaron que fueron tres diligencias de registro y allanamiento en el sector conocido como El Hueco, en Villa Hermosa, donde lograron capturar a estas personas.

“Durante el procedimiento fueron incautados tres teléfonos celulares, una motocicleta presuntamente utilizada para la comisión de los hechos, así como dos cascos y una prenda de vestir que coinciden con los elementos observados en los registros fílmicos analizados durante la investigación”, señalaron.

Vista de Medellín, Colombia, desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

A continuación, los casos que lograron esclarecer las autoridades en Medellín tras estas capturas.

23 de agosto de 2025: ciudadanos extranjeros que se desplazaban desde el Pueblito Paisa hacia el Parque Comercial El Tesoro, tras abordar un taxi, fueron intimidados y despojados de joyas, pasaportes y tarjetas bancarias. El hecho fue difundido en redes sociales y generó indignación ciudadana.

22 de agosto de 2025: hurto a ciudadanos estadounidenses en Provenza, quienes al ingresar a un hotel fueron despojados de una cadena de oro avaluada en 40.000 dólares.

6 de agosto de 2025: hurto a ciudadano español en zona de restaurantes de Laureles, a quien le fue hurtado un reloj Rolex, dinero en moneda extranjera y un bolso de edición limitada avaluado en aproximadamente 50 millones de pesos.

16 de septiembre de 2025: hurto a ciudadano filipino que, tras salir del aeropuerto internacional José María Córdova y llegar a su hotel, fue despojado de un reloj Cartier avaluado en 45.000 dólares.

14 de enero de 2026: hurto a ciudadano estadounidense que, luego de arribar al aeropuerto José María Córdova y trasladarse a un hotel en Provenza, fue víctima del hurto de un reloj Cartier y una cadena de oro, avaluados en más de 50 millones de pesos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, transcurridas las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.