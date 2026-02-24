Antioquia

La poderosa red que hacía robos millonarios a extranjeros en Medellín: iban por relojes, joyas y hasta dinero en efectivo

La Policía logró capturar a los responsables.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 3:51 p. m.
Son acusados de perpetrar millonarios robos en Medellín.
Son acusados de perpetrar millonarios robos en Medellín. Foto: Suministrada a SEMANA.

Tras varios meses de investigación, integrantes de la Policía Nacional, junto a la Fiscalía General de la Nación, realizaron la captura por orden judicial de tres hombres de entre 22 y 25 años de edad, quienes eran señalados de integrar una red dedicada al hurto violento en sectores como El Poblado y Laureles, en Medellín.

“La investigación, adelantada durante cinco meses por la Seccional de Investigación Criminal, permitió recopilar elementos materiales probatorios y evidencia física que vincularían a los capturados en al menos cinco hechos delictivos, con el acervo probatorio suministrado por los investigadores”, dijo la institución policial.

Asimismo, dieron a conocer que desde la Fiscalía solicitaron ante un juez de la República las órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, y hurto calificado y agravado.

Revelan detalles de la entrega de tres miembros de las disidencias de las Farc en Antioquia
Capturados en Medellín, Antioquia.
Capturados en Medellín, Antioquia. Foto: Suministrada a SEMANA.

De acuerdo con las indagaciones, los implicados seleccionaban principalmente a ciudadanos extranjeros, a quienes intimidaban con arma de fuego para despojarlos de relojes de alta gama, joyas, dinero en moneda extranjera y equipos celulares.

Medellín

Estado de las vías en Antioquia: cierres parciales complican la salida hacia Santa Elena y Rionegro

Medellín

El efecto ‘Metro de la 80’: ¿Por qué estos 3 barrios de la Comuna 7 son la mejor opción para invertir en 2026?

Medellín

Prográmese: EPM anunció cortes de agua en estos barrios de Medellín y Bello entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo

Medellín

La revolución biónica ya está aquí: así son las prótesis inteligentes que llegan a Medellín

Medellín

Revelan detalles de la entrega de tres miembros de las disidencias de las Farc en Antioquia

Medellín

¿Quién es la ‘doctora perreo’, la psicóloga que logró la primera tesis de doctorado sobre el reguetón en Colombia?

Medellín

Abuso sexual, malos tratos y hambre llevaron a una niña de 14 años y a tres disidentes de las Farc a entregarse al Ejército en Antioquia

Finanzas

Medellín abre nuevas oportunidades de empleo en diferentes sectores laborales

Vehículos

Cómo pagar el impuesto vehicular 2026 con descuento en Antioquia

Asimismo, precisaron que fueron tres diligencias de registro y allanamiento en el sector conocido como El Hueco, en Villa Hermosa, donde lograron capturar a estas personas.

Durante el procedimiento fueron incautados tres teléfonos celulares, una motocicleta presuntamente utilizada para la comisión de los hechos, así como dos cascos y una prenda de vestir que coinciden con los elementos observados en los registros fílmicos analizados durante la investigación”, señalaron.

Panoramica Medellín
Vista de Medellín, Colombia, desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

A continuación, los casos que lograron esclarecer las autoridades en Medellín tras estas capturas.

  • 23 de agosto de 2025: ciudadanos extranjeros que se desplazaban desde el Pueblito Paisa hacia el Parque Comercial El Tesoro, tras abordar un taxi, fueron intimidados y despojados de joyas, pasaportes y tarjetas bancarias. El hecho fue difundido en redes sociales y generó indignación ciudadana.
  • 22 de agosto de 2025: hurto a ciudadanos estadounidenses en Provenza, quienes al ingresar a un hotel fueron despojados de una cadena de oro avaluada en 40.000 dólares.
  • 6 de agosto de 2025: hurto a ciudadano español en zona de restaurantes de Laureles, a quien le fue hurtado un reloj Rolex, dinero en moneda extranjera y un bolso de edición limitada avaluado en aproximadamente 50 millones de pesos.
  • 16 de septiembre de 2025: hurto a ciudadano filipino que, tras salir del aeropuerto internacional José María Córdova y llegar a su hotel, fue despojado de un reloj Cartier avaluado en 45.000 dólares.
  • 14 de enero de 2026: hurto a ciudadano estadounidense que, luego de arribar al aeropuerto José María Córdova y trasladarse a un hotel en Provenza, fue víctima del hurto de un reloj Cartier y una cadena de oro, avaluados en más de 50 millones de pesos.
Estado de las vías en Antioquia: cierres parciales complican la salida hacia Santa Elena y Rionegro

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, transcurridas las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Más de Medellín

Túnel de Oriente, donde se aplican cierres parciales por labores de mantenimiento y control técnico para garantizar la seguridad vial en la conexión entre Medellín y el Oriente antioqueño.

Estado de las vías en Antioquia: cierres parciales complican la salida hacia Santa Elena y Rionegro

Obras del Metro de la 80 avanzan en el corredor occidental de Medellín, donde se proyectan nuevas centralidades urbanas y espacio público renovado.

El efecto ‘Metro de la 80’: ¿Por qué estos 3 barrios de la Comuna 7 son la mejor opción para invertir en 2026?

Cortes de agua en Medellín.

Prográmese: EPM anunció cortes de agua en estos barrios de Medellín y Bello entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo

Dispositivos de alta tecnología como prótesis inteligentes y trajes biónicos comienzan a implementarse en Medellín, marcando un avance en la rehabilitación y la inclusión de personas con discapacidad en Colombia. Foto de rferencia

La revolución biónica ya está aquí: así son las prótesis inteligentes que llegan a Medellín

Disidentes de las Farc.

Revelan detalles de la entrega de tres miembros de las disidencias de las Farc en Antioquia

Luisa Fernanda Espinal Ramírez, psicóloga paisa que hizo un doctorado sobre el perreo, el baile del reguetón..

¿Quién es la ‘doctora perreo’, la psicóloga que logró la primera tesis de doctorado sobre el reguetón en Colombia?

Una niña de 14 años reclutada forzozamente por las disidencias de las FARC y otras tres personas se entregaron al Ejército en Ituango.

Abuso sexual, malos tratos y hambre llevaron a una niña de 14 años y a tres disidentes de las Farc a entregarse al Ejército en Antioquia

x

Pilas, nuevos cursos académicos virtuales gratuitos en Medellín: así pueden aplicar los ciudadanos

Avioneta accidentada en el aeropuerto Reyes Murillo, en Nuquí, Chocó.

Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

Noticias Destacadas