Así estará el clima en Medellín este viernes, 6 de marzo: el Ideam reveló el pronóstico para la jornada

Tome nota y prepárese para lo que se prevé en materia meteorológica para la capital de Antioquia.

Redacción Nación
6 de marzo de 2026, 7:05 a. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante este viernes, 6 de marzo.

En el caso de la ciudad de Medellín, se espera que haya un cielo entre parcial a mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas en el transcurso de la tarde y la noche.

Además, se estima que la temperatura máxima durante la jornada sea de 26 °C.

Para el departamento de Antioquia, el Ideam prevé que se tendrán mayores acumulados de precipitación que, incluso, pueden estar acompañados de tormentas eléctricas sectorizadas.

Este mismo panorama, según el pronóstico, se va a dar en otros departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Vaupés, Guainía, Caquetá, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Córdoba.

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, se espera que las lluvias sigan presentes en Medellín durante lo que resta del mes de marzo.

Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín.
Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por lo mismo, se ha hecho un llamado a los ciudadanos para que extremen las medidas de seguridad y se disminuya el riesgo de cualquier emergencia que se pueda presentar.

De hecho, el Ideam hizo una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales:

  • Buscar un refugio seguro.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Además, la Alcaldía de Medellín también pidió evitar arrojar basuras a las quebradas o construir al borde de las mismas, así como recoger las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes, ya que esto evitará procesos erosivos y de saturación del suelo.

