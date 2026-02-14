En Medellín, este domingo, 15 de febrero, se llevará a cabo la Carrera por los Animales de este 2026, que contará con la presencia de al menos 1.000 personas que saldrán a las calles para correr con el propósito de aportar fondos a los animales de la ciudad.

De acuerdo con los detalles de los organizadores del evento, habrá tres categorías para los corredores: carreras de 3, 5 y 10 kilómetros, las cuales tienen lugar a partir de las 6 de la mañana y se espera que culminen hasta las 9:30 de la mañana.

Así las cosas, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció cierres viales en las calles donde se estará corriendo en horas de la mañana. Esta iniciará y finalizará en la calle 25, entre las carreras 52 y 55, en las inmediaciones del zoológico Santa Fe.

Habrá cierres totales en algunos tramos de la calle 25, la carrera 52, la calle 30, la carrera 48, calle 10, calle 20, carreras 54 y 55, así como en una parte de la calle 10 con carrera 48.

La información oficial del distrito establece que se verá afectada la calzada sur de la calle 30, mientras que la vía avenida Guayabal estará abierta a la circulación de vehículos. Además, se notificó que los buses que ingresen al terminal del sur contarán con un camino especial para no interferir con su operación del día.

📍 La competencia iniciará y finalizará en la calle 25 entre carreras 52 y 55, contiguo al Zoológico Santa Fe.

Se realizarán cierres en tramos de:



• Calle 25

• Carrera 52

• Calle 30 (calzada sur)

• Carrera 48

• Calle 10 y 20

• Carreras 54 y 55 pic.twitter.com/DmmDsQ0M5Y — Movilidad - Alcaldía de Medellín (@sttmed) February 14, 2026

El evento detalló que las personas que vayan a correr 10K, deben iniciar a las 6:30 a. m. en el punto de encuentro. Aquellos inscritos a 5K, inician a correr desde las 7:00 a.m. en el mismo lugar, y los que corren 3K salen a partir de las 7:15 a. m.

“Invitamos a la ciudadanía a consultar los desvíos, salir con anticipación y priorizar el transporte público”, insta la Secretaría de Movilidad por medio de una publicación compartida en su perfil de X. “Trabajamos por una movilidad segura para todos los actores viales”.

La carrera, en su perfil de Instagram, recomiendo a los asistentes no llevar a sus mascotas a la carrera, pues esta se llevará a cabo alrededor del Parque de la Conservación, y la presencia de animales puede “perturbar la tranquilidad de la fauna silvestre”.

También se le pide a las personas no llevar su carro, ya que no habrá servicio de parqueadero. Los corredores debe llegar a tiempo para evitar contratiempos, mantenerse hidratados durante la mañana y cuidar del entorno.