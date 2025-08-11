Con una velatón, en la gobernación de Antioquia, rinden homenaje a Miguel Uribe Turbay

Con una velatón y una sentida oración, funcionarios de la Alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y otros ciudadanos, rindieron homenaje este lunes por la muerte de Miguel Uribe Turbay.

“El sentimiento de tristeza que hoy tenemos por la muerte de Miguel Uribe es muy grande, el dolor es muy grande en toda Colombia”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por medio de la red social X.

Además, aseguró que “a Miguel Uribe lo asesinaron para callarlo, por sus ideas, por defender sus ideales, por defender la democracia y la libertad”.

“Jamás podemos ser indiferentes ante tanto dolor, hoy tenemos un dolor que compartimos”, añadió.

“Desde acá nuestro rechazo absoluto, no es solo expresar nuestra tristeza y nuestro dolor, sino un llamado a la acción a defender la democracia y las libertades en Colombia, a que se acabe la violencia, a que se encuentre a todos los responsables y se esclarezca este crimen contra Miguel Uribe, que es contra Colombia: es un magnicidio, tienen que responder todos los autores, los materiales, pero también los intelectuales”, dijo el mandatario regional.

Este dolor, tristeza e indignación que sentimos por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, nos debe movilizar como Colombianos 🇨🇴, como sociedad.

De la mano con el Gobernador de Antioquia @AndresJRendonC , los convocamos para que hoy a las 5:30 pm en el primer piso de la… pic.twitter.com/rdFps8ESST — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 11, 2025

En el mismo mensaje, anunció que esta tarde de lunes, 11 de agosto, El alcalde de Medellín, se elevaría una oración en favor del inmolado político, durante la cual algunas personas realizaron una emotiva velatón.

Esto hace parte de los tres días de luto decretados por el Distrito, por lo que durante ese lapso se izarán a media asta los pabellones nacional, departamental y distrital en Medellín.

Y para este martes, 12 de agosto, se celebrará una eucaristía por Miguel Uribe y su familia, a las 11 de la mañana en la plazoleta de La Alpujarra.

Frente a la muerte de Miguel Uribe, también se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“¡Cuánto dolor para una familia! Colombia llora la partida del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Los Antioqueños enviamos un abrazo que acompañe y entregue sosiego en medio de tanta tristeza y preocupación", dijo en X.

“Dios nos ilumine para afrontar, con serenidad y firmeza, estas heridas irreparables para la Democracia”, señaló el mandatario, quien también decretó tres días de luto por la muerte de Uribe Turbay.

El político de 39 años fue baleado por un adolescente mientras emitía un discurso en el barrio Modelia, ubicado en el occidente de Bogotá.

Junto a él, quedaron heridas tres personas que están fuera de peligro; uno de los lesionados, un menor de 15 años, quien es el responsable del crimen.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lideraron velatón y oración a favor de Miguel Uribe en Medellín. | Foto: Gobernación de Antioquia