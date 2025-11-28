En su cuenta de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reportó la muerte de cuatro personas en Anorí.

“Antioqueños, me informan que en zona rural de Anorí, fueron encontrados cuatro cuerpos sin vida”, dijo.

Los indicios encontrados por las autoridades permiten pensar, según dijo el gobernador, que los muertos eran miembros de un grupo armado.

“Los primeros indicios señalan que se trata de miembros del frente 36 de Farc que estaban manipulando artefactos explosivos y que se les detonaron en el momento en que los estaban instalando”, señaló el mandatario regional.

“En la zona también delinquen Clan del Golfo y ELN”, agregó.

El frente 36 de las disidencias, que opera en algunos municipios del norte de Antioquia como Anorí, Briceño y Campamento, tiene entre sus hombres a alias Primo Gay, señalado como responsable de algunos asesinatos y desplazamiento forzado.

Además, según las autoridades, sigue órdenes de alias Calarcá, mencionado recientemente por el escándalo de los archivos hallados en su computador y celular.

Los archivos fueron recopilados de computadores, celulares y memorias USB que fueron incautados el año pasado por la Fiscalía General de la Nación. Pese a que la investigación de la administración no avanzó, la unidad investigativa de Noticias Caracol filtró los mensajes.

En ellos, el general del Ejército Juan Miguel Huertas, hoy jefe del Comando de Personal, y Wílmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se revela que presuntamente tendrían vínculos con el jefe de las disidencias de las Farc, alias Calarcá, de acuerdo con las fotos, mensajes, cartas y correos.

Además, en algunos mensajes Calarcá le indicaba a alias Iván Mordisco que tenía pruebas sobre la presunta financiación de la campaña presidencial de Petro. En aquellos mensajes también se nombra a la vicepresidenta Francia Márquez.

Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc y hoy en día el guerrillero con más poder en el país. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Uno de los archivos, que data del 8 de febrero de 2024, mostraría cómo el general Huertas, quien en ese momento era asesor de funcionarios del Ministerio de Defensa, de la inteligencia militar y del DNI, le habría propuesto a las Farc la creación de una empresa de seguridad como fachada.