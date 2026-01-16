Antioquia

Ejército destruyó explosivos que el ELN instaló en la Troncal de Occidente, en Valdivia, Antioquia

Los artefactos fueron hallados en la vereda Palomas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 9:39 p. m.
Explosivos hallados por el Ejército en Valdivia, Antioquia.
Explosivos hallados por el Ejército en Valdivia, Antioquia. Foto: Ejército

Con un cilindro de 40 libras, una granada IM26, 600 metros de cordón detonante y 350 metros de mecha de seguridad, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) buscaban atentar contra la Troncal de Occidente, en Valdivia, Antioquia.

Ese corredor vial es el que conectaba principalmente a Medellín con la costa atlántica, antes de la entrada en operación de la nueva vía al mar que pone a la capital antioqueña a 4 horas y 30 minutos de Caucasia.

Los explosivos fueron hallados por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, adscrito a la Décima Primera Brigada y el Grupo Liviano de Caballería N.° 9 del Ejército Nacional.

Los artefactos, según el Ejército, pertenecían a la compañía Héroes de Tarazá del grupo armado organizado (GAO) ELN.

Medellín

“Es muy duro ver a sus funcionarios desmayarse de hambre”: gerente de hospital de Itagüí rompe llanto por deudas de las EPS

Medellín

Juez compulsa copias para que investiguen penalmente a directivo del Inpec por ‘tarimazo’ en Medellín

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entra en rebelión: dice que no aplicará el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro

Medellín

Indignante caso en Antioquia: hombre extorsionó y amenazó a su mamá por no guardarle el carro en un parqueadero

Medellín

Aprueban $1,7 billones para revivir el Ferrocarril de Antioquia: primera fase irá de Bello a Barbosa

Medellín

Revelan los millonarios objetos que le robaron al exfutbolista Fredy Guarín en su finca: “Joyas y una gruesa suma de dinero”

Medellín

Murió un enorme hipopótamo en inmediaciones de la Hacienda Nápoles: habría perdido una batalla por aparearse

Cúcuta

Catatumbo, una guerra que no se ha ido y el poder del ELN respaldado desde Venezuela. Este es el impactante informe de la Defensoría del Pueblo

Cúcuta

Violencia en el Catatumbo: así está el panorama a un año de la guerra entre las disidencias de las Farc y el ELN en Norte de Santander

Nación

Vicepresidenta de ONG Hijos de los Héroes Col denuncia que el ELN usó su foto para una revista: les envió duro mensaje

Catatumbo, una guerra que no se ha ido y el poder del ELN respaldado desde Venezuela. Este es el impactante informe de la Defensoría del Pueblo

En el lugar, además, fue encontrado un chaleco pixelado multipropósito de uso privativo de las Fuerzas Militares, con el que los subversivos posiblemente querían engañar a la población civil.

“Los explosivos, al parecer, serían utilizados por este grupo criminal para perpetrar una acción terrorista, con el fin de atentar contra la población civil y miembros de la Fuerza Pública, además de afectar la movilidad en el sector”, dijo el Ejército.

“Tras el hallazgo de este material, soldados del Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) de la unidad realizaron la destrucción controlada del mismo, neutralizando la amenaza de manera efectiva. De igual forma, se instauraron las respectivas denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación”, indicaron.

Esa zona ha sido recurrentemente afectada por atentados de parte de esa guerrilla.

En julio de 2025, el ELN detonó un burrobomba en la vereda Las Alemanias, también en Valdivia.

Entonces, SEMANA conoció que, producto de la explosión del animal cargado con explosivos, murió el subteniente Jhonatan Monsalve Moreno.

Van nueve atentados terroristas en Colombia usando animales, el más reciente fue un burrobomba en Valdivia, Antioquia

Además, sufrieron heridas graves en el abdomen el soldado profesional Juan ⁠Rosso Ramos y en las extremidades superiores el soldado profesional Edwin Muñoz Vargas.

Más de Medellín

Explosivos hallados por el Ejército en Valdivia, Antioquia.

Ejército destruyó explosivos que el ELN instaló en la Troncal de Occidente, en Valdivia, Antioquia

Luis Fernando Arroyave Soto, gerente de Hospital San Rafael de Itagüí.

“Es muy duro ver a sus funcionarios desmayarse de hambre”: gerente de hospital de Itagüí rompe llanto por deudas de las EPS

Advierten de posibles atentados en Medellín. Imagen de referencia de la ciudad y fotografía del 'tarimazo' del presidente Petro con cabecillas de estructuras criminales de la ciudad.

Juez compulsa copias para que investiguen penalmente a directivo del Inpec por ‘tarimazo’ en Medellín

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entra en rebelión: dice que no aplicará el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro

Municipio de Bello, en el departamento de Antioquia.

Indignante caso en Antioquia: hombre extorsionó y amenazó a su mamá por no guardarle el carro en un parqueadero

Ferrocarril de Antioquia

Aprueban $1,7 billones para revivir el Ferrocarril de Antioquia: primera fase irá de Bello a Barbosa

Freddy Guarín

Revelan los millonarios objetos que le robaron al exfutbolista Fredy Guarín en su finca: “Joyas y una gruesa suma de dinero”

Hacienda Nápoles Hipopótamos

Murió un enorme hipopótamo en inmediaciones de la Hacienda Nápoles: habría perdido una batalla por aparearse

Imagen tomada por el radar metereológico del Siata, de Medellín, este martes a las 16:05.

Vaticinan más lluvias para Antioquia: ¿por qué y cuándo dejará de llover?

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

“Todo lo que se necesite”: Fico Gutiérrez ofrece ayuda al FBI para desenmarañar reunión del hijo de Nicolás Maduro con disidencias en Medellín

Noticias Destacadas