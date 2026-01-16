Ejército destruyó explosivos que el ELN instaló en la Troncal de Occidente, en Valdivia, Antioquia

Con un cilindro de 40 libras, una granada IM26, 600 metros de cordón detonante y 350 metros de mecha de seguridad, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) buscaban atentar contra la Troncal de Occidente, en Valdivia, Antioquia.

Ese corredor vial es el que conectaba principalmente a Medellín con la costa atlántica, antes de la entrada en operación de la nueva vía al mar que pone a la capital antioqueña a 4 horas y 30 minutos de Caucasia.

Los explosivos fueron hallados por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, adscrito a la Décima Primera Brigada y el Grupo Liviano de Caballería N.° 9 del Ejército Nacional.

Los artefactos, según el Ejército, pertenecían a la compañía Héroes de Tarazá del grupo armado organizado (GAO) ELN.

En el lugar, además, fue encontrado un chaleco pixelado multipropósito de uso privativo de las Fuerzas Militares, con el que los subversivos posiblemente querían engañar a la población civil.

“Los explosivos, al parecer, serían utilizados por este grupo criminal para perpetrar una acción terrorista, con el fin de atentar contra la población civil y miembros de la Fuerza Pública, además de afectar la movilidad en el sector”, dijo el Ejército.

“Tras el hallazgo de este material, soldados del Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) de la unidad realizaron la destrucción controlada del mismo, neutralizando la amenaza de manera efectiva. De igual forma, se instauraron las respectivas denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación”, indicaron.

Esa zona ha sido recurrentemente afectada por atentados de parte de esa guerrilla.

En julio de 2025, el ELN detonó un burrobomba en la vereda Las Alemanias, también en Valdivia.

Entonces, SEMANA conoció que, producto de la explosión del animal cargado con explosivos, murió el subteniente Jhonatan Monsalve Moreno.

Además, sufrieron heridas graves en el abdomen el soldado profesional Juan ⁠Rosso Ramos y en las extremidades superiores el soldado profesional Edwin Muñoz Vargas.