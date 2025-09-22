Hallan en el río Cauca el cuerpo de joven desaparecida en Medellín; Policía dice que su expareja es el principal sospechoso

Las autoridades confirmaron este lunes el hallazgo del cuerpo de Marian Chica Ramírez, de 25 años, quien había sido reportada como desaparecida en Medellín el pasado 15 de septiembre. El cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición en aguas del río Cauca, a la altura del municipio de Concordia, suroeste de Antioquia.

El descubrimiento fue hecho por areneros de la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. La víctima habría sido vista por última vez en compañía del padre de su hijo de cuatro años. Según versiones de familiares, el hombre dejó al menor al cuidado de allegados en el Bajo Cauca y desapareció, llevándose además la motocicleta de la mujer.

El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia, explicó que las primeras indagaciones apuntan a un caso de violencia de género. “Parece ser que hubo una discusión con la expareja sentimental, lo cual conllevó a la agresión y posterior traslado del cuerpo hacia ese sector del río”, indicó el oficial.

El hallazgo de la mujer, que presentaba signos de violencia, es investigado como un posible feminicidio. La Fiscalía trabaja en la recolección de material probatorio que permita judicializar al presunto responsable y esclarecer los hechos ocurridos desde que la víctima salió de su vivienda en el barrio Enciso, en el centro-oriente de Medellín.

Otros casos

Los familiares de Johana Baca Echeverría, la mujer que cayó desde el cuarto piso de un edificio en Soledad, Atlántico, ya interpusieron ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por el presunto delito de intento de feminicidio en contra de Edison García Serrano, quien sería el responsable, así lo dio a conocer Blu Radio Barranquilla.

De acuerdo con la información que tienen los parientes de Baca Echeverría, el hombre la habría lanzado en medio de lo que sería una discusión durante la madrugada del 10 de septiembre.

La mujer se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Misericordia Internacional, en el norte de la capital del Atlántico, donde ha sido sometida a por lo menos cuatro cirugías por las múltiples fracturas que sufrió.

Del supuesto agresor, SEMANA pudo establecer mediante fuentes judiciales que tenía anotaciones por los delitos de violencia intrafamiliar con fecha del 7 de mayo de 2016; una por inasistencia alimentaria de 2011 y 2017; otra más por lesiones del 17 de diciembre de 2013.

Además, Baca Echeverría, tras caer al vacío y quedar gravemente herida, fue auxiliada por su compañero sentimental, quien la acompañó en una ambulancia hasta la sede de Salud Total, en Soledad, y luego hasta la clínica donde la remitieron, pero ahora se encuentra desaparecido.