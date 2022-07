Hidroituango: el video para entender qué significó adelantar “pruebas en seco”

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que pondrá en operación comercial la primera unidad de generación de energía de Hidroituango el próximo 15 de octubre y la segunda unidad el 20 de octubre. De esta manera, informó la compañía, “EPM mantiene los compromisos adquiridos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y con el país de poner en operación comercial sus dos primeras unidades antes del 30 de noviembre de 2022″.

Este cronograma tiene en cuenta la ruta crítica de las diferentes obras y los trabajos de alta complejidad técnica que se adelantan en Hidroituango, los cuales no tienen antecedentes en Colombia. Entre estos trabajos se destacan la instalación de los blindajes metálicos (virolas) en los túneles o pozos de captación que conducen el agua desde el embalse hasta las unidades de generación y los trabajos subacuáticos para poner a punto el sistema de captaciones.

Pruebas en seco

Dentro del cronograma de la puesta en servicio de Hidroituango se encuentra un avance histórico que se realizó este martes, 26 de julio: el inicio de las pruebas en seco.

Este video muestra cómo se llevaron a cabo dichas pruebas:

“Quiero agradecer a las más de 8.000 personas que han estado trabajando: a los ingenieros, funcionarios, contratistas, a las personas que desde el momento cero de la emergencia han trabajado día y noche para que un proyecto que en 2018 se sumió en una de las crisis más graves de la infraestructura y de Colombia hoy se convierta en un proyecto que empieza a tener esperanza. Estas pruebas son eso, son esperanza, son el trabajo de un equipo que no ha parado. Medellín le va a entregar Hidroituango a Colombia y se la va a entregar con amor, con dedicación y con toda la transparencia”, resaltó el presidente de la junta directiva de EPM y alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Los ingenieros de EPM también realizaron este 26 de julio pruebas a los tableros de control de la unidad No. 1 para monitorear el correcto funcionamiento de los sistemas auxiliares y realizaron el traslado de la ménsula superior de la unidad No. 2. Este es el último hito para completar el proceso de armado de la segunda turbina y continuar con las pruebas de generación. De la misma manera, en la caverna de transformadores se realizó la prueba de diluvio con agua sobre el trasformador de la unidad No. 2 para validar el funcionamiento de todos sus sistemas de operación y la atención de una eventual emergencia por conato de incendio.

Por su parte, el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, aseguró que la empresa comunicará, como lo ha hecho hasta ahora de manera permanente, los avances e hitos que se vayan alcanzando. “Las pruebas con agua las realizaremos entre los meses de septiembre y octubre, de manera que se pueda cumplir con la fecha final de entrada en operación comercial de las unidades 1 y 2, con 300 MW (megavatios) cada una, el 15 y el 20 de octubre próximos”, recalcó el gerente general de EPM.

“EPM ha venido superando las dificultades externas que se han presentado en los últimos dos años, como las consecuencias del covid-19, que afectó a cerca de 1.000 trabajadores, es decir, más del 12 % del total de personas que labora en Hidroituango. A ello se le suman las complejidades de los trabajos técnicos que se adelantan”, informó la compañía. “EPM, en concordancia con su responsabilidad como organización pública, tiene implementadas todas las medidas de seguimiento y control de riesgos y planes de contingencia para reducir los impactos de posibles situaciones internas o externas que podrían incidir en el cumplimiento de este cronograma”, señaló el gerente Jorge Carrillo.

Entre otras validaciones que se hicieron este martes, se encuentran las pruebas de alta tensión a los cables de potencia, para confirmar el aislamiento del cableado; también se realizó la prueba de llenado con agua para verificar la correcta operación de la almenara norte. Hidroituango –informó EPM– evoluciona para ser la central de generación que contribuya a la seguridad energética de Colombia en las próximas décadas. De esta manera, con la energía limpia y renovable de Ituango, EPM buscará contribuir “a la armonía de la vida para un mundo mejor”.