La psicóloga paisa que convirtió su tesis doctoral en la más amplia investigación sobre el ‘perreo’ en Colombia: estos son los detalles

Después de cinco años metida entre los libros, las discotecas de Medellín y las notas características del reguetón, la psicóloga paisa Luisa Fernanda Espinel Ramírez acaba de lograr lo que ningún otro colombiano ha alcanzado: que su tesis doctoral en artes y humanidades sobre el perreo, la forma en que se baila esa pegajosa música, fuera aprobada.

Antes de emprender este enorme desafío, Luisa Fernanda se había dedicado a estudiar procesos psicoterapéuticos individuales y grupales, y asuntos relacionados con las diferencias de género, violencias basadas en género. En medio de esos azares, se le ocurrió un día indagar sobre cómo se construye la subjetividad de algunas mujeres a través del perreo, pero comenzó a ver obstáculos.

En Colombia, según datos de MinCiencias, hay unos 11.500 doctores, 2.169 de ellos en Antioquia. Foto: GETTY IMAGES/ LUIS ALFONSO BENAVIDES PUCHE

“En Colombia encontré solo cinco investigaciones publicadas acerca del reguetón, solo cinco artículos, y somos uno de los países que más consume reguetón en el mundo”, le dijo la Doctora Perreo, como se hace llamar ahora, a SEMANA.

Pero a la falta de estudios sobre el tema había que sumarle la resistencia y los estigmas que había para poder abordar el perreo desde las ciencias sociales. “Algunos profesores me decían que, a pesar de ser músicos y ocuparse de estudios musicales, no podían asesorarme en mi tesis de reguetón, que mejor buscara un ingeniero de sonido”, recordó. Como si fuera poco, después de haber avanzado en la investigación, sentía cómo los amantes del reguetón, algunos centros culturales y gente del común la buscaban para que hablara sobre el tema. Pero la academia buscaba la manera de decirle que no.

Lina Tejeiro confesó su “crush nacional” y sorprendió al dar el nombre de famoso cantante de reguetón: “Me dan ganas”

“Hablar de reguetón se percibe como algo que es trivial, algo que no es serio, que no puede ser académico. Para mí fue toda una sorpresa por eso que fui percibiendo. Es que en la academia costaba darle valor a este fenómeno como digno de ser investigado”, contó.

De hecho, recuerda que era invitada a foros, a seminarios en importantes universidades de Medellín, donde los organizadores le pedían en voz baja que retirara del título de la conferencia las palabras reguetón y perreo, una forma de censura.

“Me decían: no ponga reguetón en el título, eso le baja el estatus al evento”. Eso, aunado a la dificultad inmersa en el curso de un estudio doctoral, comenzó a pasarle factura. Fue diagnosticada con hipotiroidismo, ansiedad, el cabello comenzó a caérsele y cada vez se le veía menos en los espacios familiares, en las cenas, en los cumpleaños y hasta en las bodas de las personas a las que más quiere.

Luisa Fernanda Espinel, doctora en Humanidades. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

Sin embargo, ese infierno en el que para muchos se transforma cursar un doctorado llegó a su fin. El miércoles 18 de febrero, con todos los temores a flor de piel, sustentó su tesis doctoral. “Sentí que me la iban a rechazar, que me iban a pedir que la tenía que volver a hacer después de cuatro años de trabajo. Había recibido conceptos que decían que era una tesis ejemplar; otros que me decían que esto era literalmente basura”, dijo.

Ese día, Luisa Fernanda habló sobre sus hallazgos: el reguetón “es una práctica en la que las mujeres cambian la manera en que se perciben a sí mismas, perciben el mundo y cómo interactúan. Es como una práctica donde muchas de las cosas que fuera del espacio del perreo se consideran imposibles o limitantes, o son mal vistas, dentro del perreo hace que ellas se sientan capaces, poderosas, valiosas”.

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

Fue aplaudida y, como si fuera poco, alcanzó la máxima nota, un cinco. Sus asesores le pidieron al comité evaluador que le otorguen el reconocimiento magna cum laude, una de las más altas distinciones en la academia. Carolina Santamaría, profesora de la Universidad de Antioquia y una de sus asesoras en ese trabajo de grado, la calificó de valiente, “porque es el tipo de temáticas a las cuales los estudiantes le huyen”.