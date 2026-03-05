Clima

¿Lloverá hoy en Medellín? Ideam aclara el pronóstico del clima para este jueves 5 de marzo

El día de los antioqueños será acompañado por un panorama gris.

Camilo Eduardo Velásquez

5 de marzo de 2026, 9:04 a. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

El pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó que este jueves, 5 de marzo, los residentes de la capital de Antioquia enmarcarán su día por un cielo mayormente nublado.

Se prevé que la temperatura máxima que se registre en la jornada sea de 26°C, mientras que las posibilidades de lluvia son moderadas para la tarde y noche de los antioqueños. Así mismo, se espera que la temperatura mínima sea de 17°C.

La autoridad meteorológica reporta que las condiciones atmosféricas de la ciudad estarán asociadas con la primera temporada lluviosa del año en gran parte del país.

Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Meteorólogos han señalado que durante esta semana se espera el incremento de nubosidad y lluvias en varias zonas del territorio nacional.

Los reportes meteorológicos para hoy coinciden en que Medellín mantendrá un ambiente húmedo y temperaturas templadas durante la jornada. La capital antioqueña presenta un clima subtropical húmedo influenciado por su ubicación en el Valle de Aburrá de la región andina.

En la madrugada, se presentaron condiciones del cielo parcial y completamente nublado en diferentes sectores del país, en los que resalta esta región andina, donde se ubica la capital de Antioquia. No obstante, las ciudades en las que reportaron climas intensos son Quindío, Caldas, Huila, Tolima, norte de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, Santander, Antioquia y Norte de Santander.

Mientras tanto, las zonas en las que más se presentaron lluvias en el país son las de la región Orinoquía, reportando fuertes jornadas pasadas por agua en Putumayo, Amazonas, Vaupés y Caquetá.

Calidad del aire en Medellín: ¿por qué las lluvias en la región Caribe están limpiando el cielo del Valle de Aburrá?

En la región andina, junto con la Orinoquía, Caribe, Amazonía y Pacífica, presentan algún nivel de alerta por incendios 342 municipios; así lo reportó el Ideam. Mientras tanto, en Antioquia se reportaron 12 municipios en alerta roja por posibles deslizamientos.

Las autoridades también sugieren tomar precauciones en la movilidad urbana debido a posibles lluvias moderadas que podrían presentarse en distintos sectores del Valle de Aburrá durante el cierre de la jornada.

