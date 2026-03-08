Medellín

Metro de Medellín es gratis este domingo 8 de marzo para facilitar la votación en las elecciones legislativas

Consulte las líneas que no tendrán costo para poder acudir a las urnas de votación.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 10:06 a. m.
La medida busca incentivar a las personas para que salgan a votar.
La medida busca incentivar a las personas para que salgan a votar. Foto: camaralucida1 - stock.adobe.com

Este domingo, 8 de marzo, se llevan a cabo las elecciones legislativas en el país, donde los ciudadanos eligen a los próximos senadores y representantes a la Cámara del Congreso para los siguientes cuatro años. Las urnas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en todos los puestos de votación del país.

Para facilitar la movilización de las personas, el Metro de Medellín anunció medidas especiales durante este día para incentivar a los ciudadanos a acudir a las mesas de votación. Una de esas es que se “implementará una tarifa transitoria por valor de cero (0) pesos para facilitar el desplazamiento de las personas que ejercerán su derecho al voto”, de acuerdo con un comunicado del Metro.

La medida está vigente en cada línea, la A, B y T, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Metro de Medellin
La medida aplica de 5 a. m. a 6 p. m. Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

“Esta medida será aplicada en las líneas A y B del Metro, en el tranvía de Ayacucho y en los Metrocables K, J, H, M y P (Santo Domingo, San Javier, La Sierra, Miraflores y Picacho) que este domingo empezarán a operar desde las 7:00 a. m.”, detalla el informe del Metro.

Y especifica: “Esta disposición tarifaria no aplicará en las líneas 1, 2 y O de buses, ni en las rutas integradas o alimentadoras de las cuencas 3 y 6. Tampoco aplicará para la línea L (Arví)”.

Al mismo tiempo, la empresa de transporte masivo de Medellín recordó que no está permitido ningún tipo de propaganda electoral en las estaciones, en los vehículos del Metro, en los puentes, las paradas o cualquier infraestructura que pertenezca al sistema masivo.

Este miércoles 4 de marzo el país celebra por primera vez el Día de la Confianza Electoral, una fecha que busca enviar un mensaje claro y contundente: la confianza no se construye el día de la elección, sino desde mucho antes
Las urnas están abiertas de 6 a. m. a 4 p. m. Foto: Daniel Jaramillo

“Está prohibida la producción o difusión de contenidos multimedia con fines electorales dentro de la red, incluyendo grabación de videos, perifoneo, distribución de volantes, entrega de elementos promocionales u otras acciones que promuevan una causa político-electoral”, establece el Metro en el informe.

“La Empresa invita a las personas a planear sus viajes con anticipación, a tener en cuenta los horarios de la medida, a tener recargado el medio de pago Cívica y a hacer un uso responsable de la red Metro, garantizando un desplazamiento tranquilo para todas las personas”, aconseja la empresa de transporte de la ciudad.

