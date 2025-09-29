Mujer vive un calvario por las amenazas de su propio hijo en Antioquia: “Él dice que tiene que matarme”

Temor y zozobra, eso es lo que vive hoy en día Olga Echeverri, una mujer que en el municipio de Apartadó, en Antioquia, está sufriendo un verdadero calvario por las constantes amenazas de su propio hijo, quien incluso señala querer matarla.

La víctima habló con Noticias RCN y explicó que el joven está atrapado en las drogas, una situación que la ha llevado a temer por su vida.

“Él está loco, dice que tiene que matarme, que nos va a matar a todos, que no va a descansar hasta matarnos a todos”, dijo.

Olga Echeverri es la mujer que está siendo víctima de las constantes amenazas de su hijo. | Foto: Captura de video de Noticias RCN

Olga vive en su casa junto a su hermana, que padece una discapacidad cognitiva. A las dos, según contó, su hijo las amenaza con asegurarles que va a acabar con sus vidas.

Por eso, las dos se protegen sin salir de la vivienda, donde unas rejas en la puerta y las ventanas evitan cualquier posible ataque por parte del joven.

En varios videos se ve al posible agresor al frente de la vivienda de su progenitora diciendo todo tipo de cosas y lanzando las amenazas.

De hecho, en uno de los audiovisuales que fueron dados a conocer por el mencionado medio, se le oye refiriéndose a robos.

“Esta gente la van a robar, ¿cómo así?, que me maten ellos acá entonces, los otros no me van a matar, porque no estoy prestado para los otros”, comentó.

Este es el joven que supuestamente está amenazando de muerte a su propia mamá. | Foto: Captura de video de Noticas RCN

Ante lo que está sucediendo y el temor tan grande que se ha apoderado de la mujer, las autoridades ya se encuentran a cargo del caso y velando por la seguridad de las dos personas que viven en este inmueble.

Adolfo Romero, alcalde de Apartadó, precisó que la Patrulla Púrpura de la Policía Nacional ya está haciendo los procedimientos necesarios para salvaguardar a las dos ciudadanas.

“Con la Policía Nacional vamos a tener 24/7, personal especializado de la Policía, una patrulla que estará en los barrios, en las cuadras, y en los corregimientos”, manifestó.

Olga Echeverri ha dejado en claro que el estado de salud de su hijo no es el mejor, por lo que hace un llamado urgente al Gobierno nacional para que le ayuden a internarlo en un psiquiátrico y evitar cualquier tragedia. La mujer afirmó que no cuenta con los recursos necesarios para ello.

La comandante Ángela Rivas, encargada de casos de agresión contra la mujer en Urabá, confirmó que ya se encuentran en constante comunicación con Olga.