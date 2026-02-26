Restringen el paso de vehículos de más de 20 toneladas en vía alterna Medellín – Bogotá

El pasado martes, 24 de martes, un deslizamiento de grandes proporciones —de aproximadamente 60.000 metros cúbicos— afectó la vía de Medellín a Bogotá, en la zona de San Luis, lo que provocó que las autoridades cerraran el paso mientras se hace el levantamiento de escombros y para evitar accidentes de los conductores que atraviesen el lugar.

Una de las decisiones que tomó la Gobernación de Antioquia ese mismo día fue restringir el paso de vehículos de carga pesada en una de las carreteras alternas para que las personas puedan viajar desde Medellín a Bogotá mientras se reabre la vía principal. A partir de este martes, y hasta una fecha indefinida, los camiones pesados no podrán cruzar por estas vías para evitar colapsos.

La medida afecta a las vías de Granada a San Luis, y de San Luis al Chocó. Por estos sectores, los vehículos de carga pesado no podrán transitar debido a la emergencia y a la alta afluencia de carros. Un vehículo de carga pesada, de acuerdo con las leyes de tránsito del país, es aquel que pesa más de 10.5 toneladas (en su Peso Bruto Vehicular).

La Gobernación de Antioquia aclaró por las carreteras mencionadas únicamente podrán circular carros clasificados en las categorías I (automóviles, camperos y microbuses) Y II (buses, busetas, microbuses y camiones de dos ejes).

La autopista que conecta San Luis con el Chocó ha sido una de las rutas principales que han tomado las personas para viajar hacia la capital luego del cierre de la vía principal debido al desastre natural. Además, ha sido también transitada por aquellos que recorren el Valle de Aburrá con el oriente del departamento antioqueño, por lo que la Gobernación insiste en su cuidado y protección.

La medida entró en vigor de manera inmediata tras el masico derrumbe en la autopista de Medellín . Bogotá, pero la administración departamental no ha especificado hasta cuándo se levantará la restricción, pues hay una alta dificultad en el levantamiento y la remoción de los escombros que quedaron en la vía, sumado a los daños estructurales que se registraron en el lugar.

“En el sector ya se adelantan labores de remoción con dos retroexcavadoras y ocho volquetas, con el objetivo de habilitar lo antes posible este importante corredor vial para la movilidad regional”, informó el Instituto Nacional de Vías en su página web el miércoles, 25 de febrero. “Para dimensionar la magnitud del derrumbe, el material que cayó sobre la vía equivale aproximadamente a 4.285 viajes de volqueta, lo que evidencia la complejidad de las labores que se ejecutan en el punto”.