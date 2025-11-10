Suscribirse

Antioquia

Revelan resultado de análisis forense en perro atacado salvajemente por un hombre: este es su estado de salud

El animal deberá estar 15 días bajo cuidados médicos veterinarios debido a la agresión.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 2:34 a. m.
Perro maltratado en Montecristo, Bolívar.
Perro maltratado en Montecristo, Bolívar.

Fernando Oviedo, el hombre señalado de golpear salvajemente a un perro en el municipio de Montecristo, departamento de Bolívar, fue dejado en libertad.

Así lo aseguró Caracol Radio, al señalar que el hombre se entregó en Yarumal, Antioquia, y dejó a disposición de las autoridades el animal.

El viernes, la Gobernación de Antioquia había anunciado una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregara información para ubicar al hombre por el acto de crueldad extrema contra el perro.

“¿Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito?”, escribió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al difundir la imagen del presunto agresor y pedir colaboración ciudadana para dar con su paradero.

El gobernador Rendón señaló que este tipo de hechos no solo vulneran la integridad de un ser vivo, sino que constituyen una alerta social: “La violencia contra los animales es un síntoma de problemas más profundos. No la vamos a tolerar”, afirmó.

Luego de que el caso se hiciera tendencia en redes sociales, Oviedo se entregó a las autoridades junto a un perro.

El animal fue sometido a análisis forense en la Uniremington, que luego de analizar los patrones fenotípicos del perro determinó que se trata del mismo que aparece en el video.

“Gracias al examen pericial realizado por médicos veterinarios de la Uniremington, el resultado ratificó la compatibilidad del perro entregado a las autoridades en Yarumal con el canino del video”, señaló en un comunicado la Gobernación de Antioquia.

Determinan que perro entregado en Yarumal es el mismo golpeado en Montecristo, Bolívar.
Determinan que perro entregado en Yarumal es el mismo golpeado en Montecristo, Bolívar.

El decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Uniremington, Julio César Aguirre Ramírez, dijo que “debido a las graves lesiones y maltratos sufridos, tiene una incapacidad médica veterinaria de 15 días y permanecerá en custodia de esta institución hasta que la Fiscalía lo determine”.

El perro, que luego de las valoraciones médicas se estableció que es un canino macho de entre uno y dos años de edad, presenta varias lesiones, una de ellas provocó la pérdida completa de función motora en la oreja izquierda.

“Es una oreja que no funciona en términos musculares, derivado de un trauma”, dijo el decano.

Tras lo sucedido, hay quienes piden que a Oviedo se le aplique la ley Ángel, determinación que depende del papel de la Fiscalía y su presentación ante la justicia.

Contexto: Ley Ángel contra el maltrato animal es una realidad: el presiente Gustavo Petro la promulgó, ¿Qué alcances tiene?

Maltrato animalAntioquia

