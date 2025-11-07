Confidenciales
Gobernación de Antioquia ofrece recompensa de 50 millones de pesos para ubicar a responsable de brutal agresión contra un perro
Los hechos se habrían registrado en una zona rural del departamento. El señalado enfrentará cargos por maltrato animal.
La Gobernación de Antioquia anunció este viernes una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar al hombre señalado de cometer un acto de crueldad extrema contra un perro, hecho que generó rechazo generalizado en redes sociales y motivó un pronunciamiento directo del gobernador Andrés Julián Rendón.
Antioqueños, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien nos entregue información que nos permita dar con el paradero de este sujeto.— Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 7, 2025
Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito. pic.twitter.com/zzzfODnR7G
“¿Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito?”, escribió el mandatario departamental al difundir la imagen del presunto agresor y pedir colaboración ciudadana para dar con su paradero. El caso, según fuentes de la administración departamental, ocurrió en zona rural de Antioquia y ya está en manos de las autoridades competentes.
La recompensa busca acelerar la identificación y captura del responsable, quien podría enfrentar cargos por maltrato animal agravado, una conducta penalizada en Colombia desde 2016. La Gobernación aseguró que se están coordinando acciones con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la investigación y judicialización.
El gobernador Rendón señaló que este tipo de hechos no solo vulneran la integridad de un ser vivo, sino que constituyen una alerta social: “La violencia contra los animales es un síntoma de problemas más profundos. No la vamos a tolerar”, afirmó.