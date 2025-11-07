Gobernación de Antioquia ofrece recompensa de 50 millones de pesos para ubicar a responsable de brutal agresión contra un perro

La Gobernación de Antioquia anunció este viernes una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar al hombre señalado de cometer un acto de crueldad extrema contra un perro, hecho que generó rechazo generalizado en redes sociales y motivó un pronunciamiento directo del gobernador Andrés Julián Rendón.

Antioqueños, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien nos entregue información que nos permita dar con el paradero de este sujeto.



Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito. pic.twitter.com/zzzfODnR7G — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 7, 2025

“¿Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito?”, escribió el mandatario departamental al difundir la imagen del presunto agresor y pedir colaboración ciudadana para dar con su paradero. El caso, según fuentes de la administración departamental, ocurrió en zona rural de Antioquia y ya está en manos de las autoridades competentes.

La recompensa busca acelerar la identificación y captura del responsable, quien podría enfrentar cargos por maltrato animal agravado, una conducta penalizada en Colombia desde 2016. La Gobernación aseguró que se están coordinando acciones con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la investigación y judicialización.