Westcol se descompuso al hablar de la trágica muerte de influenciadora en Medellín: “Cuídense, ha sido muy fuerte”

La muerte en un accidente de tránsito de la influencer María José Calderón destrozó a Wetscol.

En una transmisión en vivo, el influencer habló de la manera en que conoció a la joven, de cómo lo apoyó en su ascenso en las plataformas digitales y de su aprecio por ella.

“Hubo una noticia muy fuerte, huevón, y ha sido muy difícil hablar; yo no sé por qué diciembre ha sido tan duro; de verdad, este diciembre ha sido más de lo normal. Lamentablemente, una persona que fue parte del proceso de nosotros y nuestro crecimiento, estuvo también cuando apenas estaba creciendo el streaming”, dijo Luis Fernando Villa, como se llama realmente.

“Todo eso es muy difícil, brother, y tienes que valorar la vida, huevón. Cuidarse mucho, brother, cuídense mucho”, agregó.

La muerte de María José, según un informe de la secretaría de Movilidad de Medellín, ocurrió en un accidente en moto cerca del mediodía en la carrera 50 con calle 14, cuando la mujer se estrelló aparatosamente contra un camión.

La influenciadora contaba con una comunidad de 38.000 seguidores en Tiktok y más de un millón de “me gusta”.

Su muerte ha sido comentada por otros creadores de contenido.

El caso llama la atención por la preocupante cifra de personas que mueren en la capital antioqueña en siniestros viales. Este año, 268 personas fallecieron en accidentes de tránsito, 11 % menos que en 2024.

Datos citados por el diario El Colombiano indican que de las víctimas, el 81 % eran hombres y el 19 % mujeres. Además, hay un dato preocupante: 157 de las 268 personas muertas en las vías de Medellín eran motociclistas, lo que corresponde al 58 %.

En algunos casos, los protagonistas de estos hechos han sido personas que conducen bajo el efecto del licor. Por ello, la Alcaldía de Medellín lanzó una campaña, con un personaje llamado “Garrafael”, para sensibilizar a los medellinenses del riesgo de conducir en estado de embriaguez.

Entre 2020 y 2025, en Medellín se reportaron 2.783 siniestros viales asociados a presunta embriaguez: 1.300 orrespondieron a embriaguez aparente, 1.248 a embriaguez o consumo de sustancias alucinógenas y 235 a eventos relacionados con el cruce de la vía en estado de embriaguez.