Cápsula
El ‘Banquete del Millón’ conmemora los 40 años de Armero y llama a reconstruir Paratebueno y Medina, municipios azotados por un sismo
La edición 65 rendirá homenaje a las víctimas de Armero y buscará recaudar fondos para reconstruir viviendas en los municipios cundinamarqueses afectados por el sismo de junio pasado.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Cuatro décadas después de la tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985, el recuerdo de aquella noche devastadora sigue vivo en la memoria colectiva del país. A las 9:29 p. m., una erupción del Volcán Nevado del Ruiz provocó el desprendimiento del 2 % de su glaciar, generando una avalancha de lodo y rocas que sepultó al municipio tolimense. Cerca de 23.000 personas murieron o desaparecieron, el 94 % de la población de Armero, y más de 230.000 resultaron damnificadas.
En medio de la tragedia, la Corporación El Minuto de Dios respondió de manera inmediata, brindando atención humanitaria y espiritual a los sobrevivientes.
“Queremos decirles a todos que los estamos acompañando, que quisiéramos abrazarlos, lavarles el lodo de la inundación y tenderles camas limpias para que durmieran esta noche en paz”, expresó entonces el padre Rafael García Herreros. Su llamado a la solidaridad movilizó al país entero y permitió reconstruir viviendas en Chinchiná, Lérida y Guayabal, además de levantar escuelas, templos y centros comunitarios.
Hoy, en su edición número 65, el Banquete del Millón retoma ese espíritu de esperanza. Bajo el lema Paratebueno y Medina nos necesitan, la iniciativa busca reconstruir 600 viviendas en los municipios cundinamarqueses afectados por el sismo del 8 de junio de 2025, que dejó más de 1.400 personas sin hogar.
El evento contará con dos versiones: una digital, el 18 de noviembre, transmitida por YouTube y TikTok, y otra presencial, el 20 de noviembre, en su tradicional cena austera. La convocatoria vuelve a unir a los colombianos en torno a un propósito: transformar la tragedia en solidaridad y reconstrucción.