Indignado: padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios denuncia que delincuentes están usando su imagen para estafar

La Corporación Organización Minuto de Dios emitió una alerta oficial tras detectar la circulación de videos manipulados mediante inteligencia artificial que utilizan la imagen y voz del padre Diego Jaramillo Cuartas. En las piezas audiovisuales, el religioso aparece supuestamente recomendando productos de salud, una actividad que ha sido desmentida categóricamente por la institución.

“Entendí mi drogadicción”: El valiente relato de Silvestre Dangond sobre su sanación tras consumir ayahuasca

El origen de la denuncia

El pasado 23 de febrero, a través de un comunicado emitido desde Bogotá, la Dirección de Comunicaciones Corporativas de Uniminuto confirmó que el presidente de la organización ha sido víctima de delincuentes informáticos. Los contenidos fraudulentos emplean técnicas de deepfake para simular que el sacerdote promociona remedios ocultos de colágeno destinados a tratar diversas enfermedades.

@uniminutocolombia ⚠️ Alerta a la comunidad Está circulando un video falso creado con inteligencia artificial en el que se utiliza la imagen del padre Diego Jaramillo Cuartas cjm, para promocionar productos para la salud. El padre Diego Jaramillo Cuartas no vende, no recomienda ni tiene vínculo alguno con marcas, productos o fórmulas para la salud. Estos anuncios usan su imagen sin autorización y constituyen una publicidad engañosa. No des clic en enlaces sospechosos, no compartas tus datos personales y reporta este contenido como estafa. La información oficial sobre su misión pastoral y la obra de El Minuto de Dios se comunica exclusivamente a través de nuestros canales oficiales. Ayúdanos a compartir esta alerta para evitar que más personas sean engañadas. #alerta #informacion #colombia🇨🇴 #uniminuto ♬ Noticias - Music For Business

El propio padre Diego Jaramillo, figura central del programa televisivo más antiguo de Colombia, El minuto de Dios, se pronunció mediante un video en sus canales oficiales para aclarar la situación. “Están usando mi imagen como si yo fuera un vendedor de colágeno; eso es totalmente falso”, afirmó el sacerdote, subrayando que no tiene vínculos comerciales con distribuidores de productos farmacológicos.

Tecnología al servicio del fraude

Según informaron voceros de la institución, los delincuentes utilizan herramientas de sincronización labial y clonación de voz para otorgar veracidad al engaño. Aunque los videos pueden parecer convincentes a primera vista, la corporación señaló que se trata de contenidos manipulados para presionar a las personas a realizar compras bajo la premisa de que los productos “serán eliminados pronto”, una táctica recurrente en las estafas digitales.

La indignación del religioso radica en el uso de su credibilidad pastoral para fines lucrativos. “Me han informado que están usando mi imagen y tal vez con inteligencia artificial o haciendo algunas transformaciones. No quiero aparecer vendiendo nada”, enfatizó Jaramillo, cuya labor se ha centrado históricamente en el ámbito social y educativo.

Recomendaciones de seguridad y canales oficiales

Jhonny Rivera cumple 52 años y su esposa lanza fuerte mensaje contra quienes critican sus 30 años de diferencia

Ante el incremento de este tipo de delitos que aprovechan el auge de la IA, el Minuto de Dios ha solicitado a la comunidad no interactuar con estos anuncios. Las autoridades competentes ya han sido notificadas sobre estas piezas gráficas y audiovisuales que circulan principalmente en plataformas como Facebook e Instagram.

Para prevenir nuevas víctimas, la organización Minuto de Dios sugiere tomar ciertas medidas:

Ignorar publicidad sospechosa: desconfiar de figuras públicas que promocionen productos milagrosos fuera de sus ámbitos habituales.

desconfiar de figuras públicas que promocionen productos milagrosos fuera de sus ámbitos habituales. No compartir datos: evitar ingresar información personal o financiera en enlaces adjuntos a estos videos.

evitar ingresar información personal o financiera en enlaces adjuntos a estos videos. Reportar el contenido: enviar capturas de pantalla y enlaces fraudulentos a los canales certificados de El Minuto de Dios para facilitar el bloqueo de las cuentas responsables.

Por el momento, la prevención se mantiene como la herramienta más efectiva frente a una tecnología que, aunque innovadora, está siendo utilizada por ciberdelincuentes para vulnerar la confianza de los ciudadanos y la integridad de figuras públicas en Colombia.