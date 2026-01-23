El invierno hizo que se desbordara el río Iscuandé, en Nariño, y dejó a decenas de familias damnificadas

Un desbordamiento del río Iscuandé generó una grave emergencia en la costa pacífica nariñense, luego de que el aumento del caudal ocasionara la destrucción de varias viviendas y dejara a numerosas familias damnificadas, según reportes preliminares.

El incidente se registró en sectores del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, donde el incremento del nivel del río provocó afectaciones en zonas cercanas al afluente. Las autoridades adelantan labores de verificación para evaluar los daños y los posibles riesgos ante la continuidad de las lluvias en la región.

La comunidad afectada hizo un llamado urgente a las entidades gubernamentales y a los organismos de gestión del riesgo para que se atienda la emergencia, se realicen valoraciones de los daños y se adopten medidas que permitan proteger a las personas afectadas.

En redes sociales circularon mensajes de habitantes que describen la magnitud de la emergencia. Entre ellos, un mensaje difundido el 23 de enero señaló: “Señor presidente, ante la tragedia en Santa Bárbara de Iscuandé, el pueblo clama por la presencia inmediata del Estado en su territorio”.

Habitantes del municipio han manifestado su preocupación por la situación y han solicitado atención inmediata por los entes competentes. Además de los mensajes difundidos en redes sociales, la comunidad ha pedido que se lleven a cabo evaluaciones rápidas de las afectaciones y que se informe con claridad sobre las medidas que se adoptarán frente a la emergencia.

El desbordamiento del río Iscuandé se da en medio de una crítica temporada invernal que golpea con fuerza a varios municipios del departamento de Nariño, donde las lluvias persistentes han provocado emergencias simultáneas en zonas urbanas y rurales.

La magnitud de las precipitaciones ha desbordado la capacidad de respuesta local y ha puesto en alerta a las autoridades por el riesgo de nuevas afectaciones.

En otros puntos del departamento, como el municipio de Samaniego, las lluvias también han causado graves consecuencias, incluyendo deslizamientos de tierra que afectaron viviendas rurales. Estos eventos han dejado víctimas mortales y han generado luto entre comunidades campesinas que enfrentan pérdidas humanas y materiales a causa del invierno.

En el caso de Iscuandé, habitantes de las veredas ubicadas en las riberas del río relataron que el aumento del nivel del agua ocurrió durante la madrugada, lo que dificultó cualquier intento de evacuación preventiva.

Muchas familias apenas tuvieron tiempo de salir de sus viviendas, mientras otras perdieron completamente sus enseres y fuentes de sustento.

Organismos de socorro han señalado que la situación es especialmente compleja debido a las condiciones geográficas del territorio y a la dependencia económica de actividades como la agricultura y la minería artesanal, las cuales también resultaron afectadas por las inundaciones. La pérdida de cultivos y herramientas de trabajo agrava el impacto social de la emergencia.