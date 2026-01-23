Nariño

Explosión en zona cocalera en Tumaco, Nariño: al menos 8 personas muertas y varias heridas

Las autoridades hacen presencia en la zona.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

23 de enero de 2026, 5:35 p. m.
Imagen general de Tumaco, Nariño.
Imagen general de Tumaco, Nariño. Foto: Daniel Reina

Durante este viernes, 23 de enero, se conoció la noticia de la explosión de un artefacto explosivo en una zona cocalera en Tumaco, Nariño. El reporte preliminar indica que al menos 8 personas murieron y hay otras gravemente heridas.

Lo que se conoce preliminarmente es que en el lugar funcionaba un laboratorio que procesaba cocaína y uno de los cilindros explotó, causando esta situación que es atendida por las personas que se encuentran en la zona.

Extraoficialmente, SEMANA conoció que desde el Ejército Nacional han desplegado una tropa con el fin de poder verificar qué fue lo que ocurrió tras esta fuerte detonación que reportaron durante las últimas horas.

“Se está verificando a quién podría pertenecer este laboratorio de coca que dejaba millonarias rentas para el narcotráfico. No hay certeza de lo que pasó mientras llega la fuerza pública al lugar”, dijo una fuente judicial consultada por esta revista.

Exactamente, este hecho se registró en el sector de Sabaleta del corregimiento de Llorente. Los lesionados están siendo atendidos en diferentes centros médicos de la zona.

Así era el laboratorio que procesaba una tonelada de cocaína al mes en Nariño

Un operativo

Hace unos meses en Tumaco, Nariño, hubo una operación conjunta entre Policía Nacional, Ejército y Fiscalía que dejó como resultado la incautación de 500 kilos de cocaína líquida, 300 kilos de soda cáustica, 70 litros de ácido sulfúrico y equipos industriales como prensas hidráulicas y hornos microondas. Todos los elementos fueron destruidos en el lugar mediante explosivos controlados, generando una afectación financiera estimada en $700 millones a las redes criminales.

Este laboratorio abastecía a organizaciones narcotraficantes y grupos armados ilegales que operan en la región. Según análisis de inteligencia, la infraestructura permitía procesar materia prima proveniente de cultivos ilícitos de la zona, transformándola en droga lista para exportación.

Ejército destruyó laboratorio con una tonelada de cocaína, en Nariño
En el laboratorio se producían aproximadamente cuatro toneladas de cocaína cada mes.
En el laboratorio se producían aproximadamente cuatro toneladas de cocaína cada mes. Foto: Ejército Nacional

“Estas acciones rompen la cadena de suministro de estupefacientes y debilitan las economías de guerra”, señaló un vocero de la Policía Antinarcóticos, destacando que Nariño concentra el 38 % de los laboratorios destruidos a nivel nacional este año.

Lo anterior muestra cómo estos laboratorios de cocaína siguen funcionando en estas zonas del departamento de Nariño.

